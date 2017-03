Amore padre-figlia: giocando s’impara. Lo studio

In vista della festa del Papà, un argomento interessante è il rapporto, ergo l’amore padre-figlia. Non c’è nulla di banale quando c’è di mezzo un sentimento così nobile. Le femminucce sono le loro cocche, guai a chi le tocca! Ma sanno davvero come comportarsi con loro? E’ finita l’era in cui delegare le mamme. Anche i papà possono regalare loro spensierati momenti. Come? A parlare è una classifica che rivela le 20 cose che tutti i papà possono imparare giocando con le loro piccole.

Amore padre-figlia: stare insieme per imparare

Stando a quanto rivela l’indagine condotta da OnePoll su un campione di 500 papà italiani con figlie minorenni, più di un terzo degli intervistati vorrebbe avere più tempo per giocare con le proprie bambine.

“Condividendo attività come fare la ruota, giocare e ballare, i papà dimostrano alle loro figlie quanto sono importanti – e quanto è importante tutto quello che fanno”. Queste le parole di Isabel Ferrer, EMEA Marketing Director del brand Barbie ovvero colei che è ha capo dello studio.

Giocare sì ma, soprattutto, insegnare a credere in se stesse

Il 79% degli intervistati pensa che giocare con la propria figlia possa aiutarla a credere in se stessa. Proprio così. Il tempo passato nel suo mondo immaginario può divenire una sorta di investimento per il suo futuro. A dimostrarlo era stata anche la campagna pubblicitaria “Imagine the Possibilities”della Barbie che ha sottolineato come un qualsiasi momento ludico possa trasformarsi in qualcosa di formativo.

Mai lasciarsi ingannare dai luoghi comuni. Ai maschi il pallone e alla femmine le bambole. Assolutamente no. Nell’era moderna tutti fanno tutto. Al bando gli stereotipi perché anche le ragazze hanno un animo da maschiaccio. Ebbene sì, vogliono giocare a calcio oppure non temono di sporcarsi il vestitino e intendono costruire un rifugio e arrampicarsi sugli alberi. Non c’è limite alla fantasia e nemmeno all’amore padre-figlia. Vedere un sorriso stampato sul volto della propria figlia non ha prezzo. Proprio per questo motivo i papà sono disposti a tutto. Anche dipingersi il viso e impiastricciarsi con paillettes varie ed eventuali. Ebbene sì, non si tirano indietro, mai.

Passare del tempo insieme è un ottimo investimento per il futuro

Il cv si fa sempre più ricco tanto che, tra le varie voci, si legge anche “riuscire ad allacciare le scarpette da ballo”. Un bel traguardo, non c’è che dire. Non mancano poi i momenti teneri in cui si cerca di smorzare la paura per un incubo o ancora si cerca di coccolarla nel migliore dei modi facendola sentire speciale. Divertirsi insieme è qualcosa di magico. Che sia con un microfono in mano, pronti a cantare a squarciagola la canzone di qualche teen-idol o ancora calandosi nei panni di fashionista apprendendo l’arte di abbinare i colori: l’amore padre-figlia c’è e si fa sentire.

Il sostegno non manca mai. Lo studio dimostra che il 73% dei papà conosce l’importanza di insegnare alle proprie figlie che “essere gentili e coraggiose è più importante che essere belle”. Il loro futuro è una priorità. Il 52%, infatti, dice loro di poter essere qualsiasi cosa desiderino.

Avere un dialogo con il proprio genitore aiuta a crescere con più fiducia in se stesse

Il 65% pensa che incoraggiarle a credere in loro stesse sia la lezione più importante che possano insegnare mentre il 42% si impegna per prepararle a svolgere lavori più pratici. Il mondo si sa, non è tutto rose e fiori, perché dunque illuderle? E’ bene lasciarle sbagliare ma anche insegnare loro il valore del denaro. Sono tante insomma le lezioni di vita che i padri cercano di dare alle proprie figlie.

Mai sottovalutare dunque il rapporto padre-figlia. A ricordarlo è stata anche la Dott.ssa Linda Nielsen, psicologa, autrice e professoressa della Wake Forest University. Le ricerche parlano chiaro. Le ragazze che hanno un dialogo aperto con il proprio padre cresceranno con più fiducia in sé stesse.