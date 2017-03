LaPresse Emma Stone non è una rossa naturale... LaPresse ... in realtà è bionda. LaPresse Catherine Deneuve è nata bruna. LaPresse Rachel McAdams si mostra sempre bionda... LaPresse ... ma è nata castana. LaPresse Angelina Jolie porta i capelli castani da moltissimo tempo... LaPresse ... ma i suoi capelli naturali sono biondi. LaPresse Kate Moss una bionda naturale? Niente affatto... LaPresse ... è una castana! LaPresse E la rossa Amy Adams? Macchè! LaPresse Eccola giovane e naturalmente bionda. LaPresse Bella Hadid è in realtà una bionda. LaPresse Scarlett Johansson non è affatto nata bionda com la vediamo quasi sempre... LaPresse ... in realtà lei è castana come in questa foto. LaPresse E Leighton Meester, la protagonista di Gossip Girl? LaPresse Una bionda anche lei! LaPresse Christina Hendricks è un'altra bionda insospettabile. Anche perché ha fatto dei suoi capelli rossi (tinti) uno dei suoi marchi di fabbrica... LaPresse Anche la regina del burlesque ed ex di Marillyn Manson Dita Von Teese è nata con i capelli biondi. LaPresse Sarah-Jessica Parker porta quasi sempre i capelli biondi... LaPresse ... ma in realtà lei è castana. LaPresse Katy Perry una bruna? LaPresse Neanche per sogno. I suoi capelli sono biondi, colore che recentemente sta riscoprendo. LaPresse Anche Jennifer Aniston è in realtà una brunetta. LaPresse E la rossa Kate Walsh di Grey's Anatomy è in realtà una bionda.

Giù la maschera: ecco il colore naturale delle star

Le apparenze ingannano e il vero colore di capelli delle star non è sempre (anzi quasi mai) quello che sfoggiano nella realtà. Ma allora come stanno davvero le cose? Oggi abbiamo deciso di smascherare le celebrities che fanno largo uso di tinte coloranti. Vi sveleremo come sono i loro capelli in realtà, da Angelina Jolie a Scarlett Johansson. Vi proponiamo qui di seguito alcune celebrities che hanno cambiato colore di capelli: dal biondo Marilyn al caldo castano, o viceversa. E voi come le preferite? Guardate le immagini e giudicate voi stessi i look delle star.

Fonte: Madame Le Figaro

GUARDA ANCHE: LE FOTO DELLE POPSTAR AGLI ESORDI