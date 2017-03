La collaborazione è di moda. Anche tra le sneakers

La collaborazione tra due marchi che rappresentano l’eccellenza nel loro settore di riferimento dà vita a prodotti completamente nuovi. Due firme che si contaminano vicendevolmente cambiando il DNA dei loro prodotti creano qualcosa di unico. Le esperienze di cooperazione tra due marchi sono tremendamente di moda. Specialmente nel mondo dello sportswear. Ecco due esempi eccellenti di sneakers nati dall’incontro tra due firme prestigiose.

La collaborazione tra NikeLab Dunk Hi e Comme des Garçons

E’ stata introdotta in occasione della sfilata Comme des Garçons Homme Plus Primavera Estate 2017, la collaborazione con NikeLab. La stilista Rei Kawakubo ha presentato la collezione alla quale è stato aggiunto il tocco Nike. Il tutto senza fuoriuscire dal tema dell’invisibilità, caro alla collezione primavera estate della maison. Invisibilità come nella famosa fiaba di Hans Christian Andersen sull’imperatore vanitoso. Una sorta di fotografia della società contemporanea, attenta fino all’esasperazione all’apparenza, all’ossessione della condivisione. Questi concetti sono stati rielaborati in chiave trasparenza.

La sfilata Comme des Garçons ha segnato l’esordio delle ‘scarpe invisibili’ NikeLab Dunk Hi x Comme des Garçons. Rivestimento in pelle nera. Tomaia, gambino, linguetta e collo in PVC trasparente (che lasciano intravedere l’imbottitura sotto la linguetta e il collo, e il colore del calzino indossato).

PUMA e BlackRainbow Paris

Una sneaker iconica diventa futuristica grazie alla contaminazione tra il suo brand originario e l’estro di una agenzia creativa. Parliamo della Clyde, iconica scarpa Puma sin dagli anni ‘70, che grazie all’intervento di BlackRainbow Paris acquista un sapore più moderno e tecnologico. La collaborazione tra Puma e la creative label parigina, struttura multi-media costruita combinando cultura street, arte, moda e sport, è una partnership che affonda le sue radici nella passione comune per l’innovazione. Pur nel totale rispetto dei classici. Punto di congiunzione che ha dato vita al motto ‘when the past meets the future‘.

La silhouette della Clyde è stata rivisitata per adattarsi all’estetica contemporanea. La tomaia ha un nuovo look fresco, nato dalla tecnologia evoKNIT di PUMA combinata con pannelli in suede e all’aggiunta di un sock collar che le conferisce il nome di Clyde Sock. La suola invece mantiene la forma originale. Il modello è disponibile in due varianti colore: un impeccabile ed elegante tono su tono, una Black e l’altra Cream che rendono omaggio alle tendenze del momento.