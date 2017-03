Sopracciglia perfette: 5 errori da non commettere

Le sopracciglia perfette non sono una prerogativa delle dive del fashion system. Tutte possono (e dovrebbero) prendersene cura al fine di valorizzare i lineamenti del volto. Andrebbero infatti ritoccate ogni quindici giorni con pinzette, ceretta o filo: come si dice, il fine giustifica i mezzi. Al pari del mondo dei capelli, anche quello delle sopracciglia è un vero e proprio business che, secondo il quotidiano britannico The Guardian, genera un giro d’affari pari a 6.5mllioni di sterline. Non c’è da stupirsi. Tanto in Italia quanto all’estero hanno aperto, e continuano ad aprire, corner ad hoc ospitati all’interno di molte profumerie.

Sopracciglia perfette: i consigli di Karen Betts

C’è chi ricorre al fai da te ma, una mano esperta, può realmente fare la differenza. Quali i rischi che si corrono se non si rispetta la forma del viso, si sbaglia il colore della matita o si esagera con lo sfoltimento? Le conseguenze possono essere tante e di varia natura. A rivelarle è stata la make up artist Karen Betts.

Matita: mai troppo scura

In primis mai provvedere al riempimento delle sopracciglia scegliendo una matita del tono sbagliato. Se troppo scura il rischio è quello di alterare i lineamenti del viso e indurirli. Onde evitare di sbagliare, si può prendere come riferimento il colore dei capelli. Per quel che concerne l’applicazione, invece, è bene procedere con tratti brevi e leggeri.

Microblading per fare ordine

Le sopracciglia, con l’avanzare dell’età, possono assottigliarsi. Il che fa sembrare più vecchie di quello che si è realmente. Per mascherare quest’effetto si deve andare a riempire il vuoto. Esiste una soluzione permanente, il microblading. Si tratta di una sorta di tatuaggio che va a disegnare ogni singolo pelo. Il risultato è molto naturale ma provvisorio. Dura circa tre anni.

Sos peli bianchi. E’ ora di fare la tinta

Come i capelli anche le sopracciglia, con la vecchiaia, diventano grigie o bianche. Onde evitare di alterare i lineamenti del viso sarebbe bene ricorrere ad una tinta specifica. Bastano un paio di minuti per ridare un tono, e soprattutto colore, ai peli.

Definire la forma

Se da una parte ci sono coloro che, con il passare del tempo, tendono a perdere le sopracciglia, dall’altra ci sono coloro che, invece, le hanno sempre più lunghe e selvagge. Il rischio? Gli occhi possono risultare più piccoli. In entrambi i casi sarebbe bene mettersi nelle mani giuste per ridefinire la forma e valorizzarsi.

Errori e rimedi

A volte, a causa di una sfoltita selvaggia o di una sforbiciata di troppo, l’errore può essere lì, sotto agli occhi di tutti. Al fine di rimediare, è necessario aspettare. Ebbene sì, la pazienza e la virtù dei forti. Bisogna prima far ricrescere i peli e, una volta ottenuta una buona base naturale, è possibile ripartire da zero. Per avere sopracciglia perfette è meglio affidarsi a un professionista.