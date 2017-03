Huo Siyan, quando l’eleganza viene dalla Cina

Vista la quantità di social network bloccati in Cina, non sorprende che l’attrice Huo Siyan non abbia un account Instagram. Ma ci pensano le case di moda, attraverso i loro social, ad esaltarne la naturale eleganza nello sfoggiare i loro capi più sofisticati. L’attrice cinese è infatti una testimonial molto amata dalle maison, perché, oltre a personificare l’iconico fascino che l’Occidente nutre verso l’Oriente, è emblema di grazia, delicatezza e raffinatezza come poche altre star del cinema.

Huo Siyan ama la moda

Missoni, Blumarine, Alberta Ferretti sono solo alcune della maison che hanno vestito l’attrice Huo Siyan e ne hanno tessuto le lodi. E lei, viceversa, ne sfoggia gli outfit con una leggiadria e raffinatezza che altro non possono che esaltarli. Insomma, l’amore sembra essere reciproco, specialmente nei riguardi del Made in Italy più prestigioso. Anche per quanto riguarda le scarpe, sembrerebbe. Per esempio, in occasione dell’apertura del Pop Up Store di Christian Dior a Beijing l’attrice cinese ha indossato décolleté firmate René Caovilla. Un paio di elegantissime calzature in raso rosa e dettagli in Swarovski. E un outfit Dior composto da minidress vaporoso color cipria. Indossato con un blazer nero.

Chi è Huo Siyan?

Non è un nome molto noto nel panorama hollywoodiano, ma è una stella del cinema in Cina. Classe 1981, ha esordito a soli 11 anni in uno spot pubblicitario. Il primo ruolo sul grande schermo è stato nella pellicola My name is Fame, prodotto ad Hong Kong. Da lì ha recitato in decine di ruoli, spesso multipli in un solo anno. Solo nel 2010 è comparsa in 5 pellicole (fonte: wikipedia). In ordine di tempo, l’ultima performance di Huo Siyan è stata nella commedia romantica in Mr. High Heels.