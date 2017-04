Amanda Peet, flower power impressionista

E’ una di quelle star il cui look è cambiato spesso, tanto che difficilmente si riescono a ricordare tutte le sue ‘fasi’. Amanda Peet, attrice statunitense la cui ‘style evolution’ è tenuta sotto l’occhio costante dei media di moda, ama in particolar modo cambiare taglio di capelli. E sfumatura delle chiome. Ma ama anche l’eclettismo nell’abbigliamento. Eppure in queste variazioni estetiche ha sempre mantenuto un suo stile. Suggerendo a tutte le donne come sia possibile variare, reinventarsi, senza necessariamente stravolgersi.

Durante lo screening di “Brockmire” il 22 marzo 2017 a New York, Amanda Peet ha indossato un outfit Miu Miu collezione automne 2017. Flower power, ma con una venatura classica, quasi impressionista. Un top decorato come un quadro dell’Ottocento. Arricchito sulla zona dello scollo tondo da numerose applicazioni a forma di fiori e bouquet. Come spille effetto d’antan, che abbondano e accentrano l’attenzione. La gonna lunga gioca con le sfumature del viola, anch’esse stese come pennellate. Un leggero contrasto di stampe, un mix and match appena accennato, conferisce all’outfit un sapore contemporaneo. Ai piedi, decolletè con punta squadrata, color vinaccia.

Amanda Peet, breve bio

Amanda Peet è un’attrice che ha all’attivo decine di pellicole. In Italia forse il suo nome non è popolare come negli Stati Uniti, ma il suo volto è stato protagonista di molti film e serie tv. Debutta da bambina a teatro, a soli tre anni, ma è con la partecipazione alla serie poliziesca Law and Order che il suo volto diviene noto al pubblico internazionale. Recita in un numerose commedie distribuite solo nel circuito americano, mentre il cinema mainstream l’accoglie con Syriana, Melinda e Melinda, F.B.I. protezione testimoni, X-Files: I want to belive, Tutto può succedere. Ha inoltre fatto diversi camei in serie tv come How I met your mother, The good wife.