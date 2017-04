LaPresse Gareth Bale LaPresse Tiger Woods LaPresse Gianluca Vialli LaPresse Zinédine Zidane LaPresse Andre Agassi LaPresse LeBron James LaPresse Wayne Rooney LaPresse Rafael Nadal LaPresse Josep 'Pep' Guardiola Youtube/LaPresse Chiudiamo con un bonus, l'attore inglese Jason Statham. Nella foto a sinistra lo vediamo gareggiare ai ai Giochi del Commonwealth. Era il 1990, Jason aveva 23 anni e qualche capello in più sulla testa. La foto a destra è stata scattata invece quest'anno... Notate qualche differenza?

Capelli questi sconosciuti

Se lo sportivo perde i capelli. Qualche settimana fa il calciatore inglese Gareth Bale è finito sotto i riflettori per una foto circolata su Twitter che lo ritrae… Con una generosa stempiatura. Un episodio certo imbarazzante, ma che ci ha fatto venire in mente i tanti sportivi che hanno perso la chioma ‘sul campo’ nel corso degli anni. E se alcuni, come Antonio Conte, hanno dichiarato di essere ricorsi al trapianto, altri si sono semplicemente rassegnati. I più famosi sportivi ormai (quasi) pelati? Li trovate nelle foto che seguono.

Fonte: The Telegraph

