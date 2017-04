Shawn Mendes, pop star della porta accanto

E’ idolatrato dalle teenager (e non solo), ma non gioca la carta del ‘bello e dannato’. Neanche nel look

Ha vent’anni. Anzi, diciannove. Ed è già una pop star di fama mondiale. I biglietti dei suoi concerti esauriscono in mezz’ora. Le teenager si accampano con giorni di anticipo per vederlo. Shawn Mendes ha sbaragliato tutte le giovani promesse della musica pop salendo sul podio del più idolatrato. Eppure c’è qualcosa di lui che piace non solo alle giovanissime. Qualcosa che lo rende più ‘umano’ di altre star. Più maturo di altre celebrità under venti. Come se, nonostante i milioni di dischi venduti, rimanesse in qualche modo il bel ragazzo della porta accanto.

Shawn Mendes, codici stilistici e musicali

Le sue canzoni parlano d’amore, ma è quasi sempre un amore in cui lui ha sofferto, è rimasto scottato, ha bisogno di punti di sutura per ricucire la ferita (per chi non lo sapesse, stiamo citando ‘Stitches’, uno dei suoi singoli più famosi). Non è un bello e dannato. Piuttosto è un tardo adolescente sfortunato in amore. E anche un po’ bistrattato dalle donne. Almeno così racconta. E’ più Dawson’s Creek che Beverly Hills 90210 – per chi di anni ne ha un po’ più di 20. Sarà per quello che le adolescenti sono in visibilio (romanticismo Vs dannazione?) e le non più adolescenti comunque apprezzano? Sarà perché in Shawn Mendes non c’è traccia della spocchia – immatura – che spesso caratterizza le giovanissime pop star?

Anche dal punto di vista stilistico Shawn Mendes mantiene la sobrietà del ragazzo ‘cool’ della porta accanto. Un ventenne di provincia, che si cura, sceglie outfit trendy ma misurati. Pullover, felpe, giacche in jeans e in pelle. Jeans baggy, camicie a quadri, t-shirt. In occasione dei Juno Awards 2017 che si sono svolti a Ottawa, in Canada (i ‘Grammy’ canadesi) Shawn Mendes ha indossato abiti Emporio Armani. Classici e sobri, ma allo stesso tempo ricchi di stile e contemporanei. Esibendosi in ‘Mercy’, e dopo aver ricevuto il premio Juno Fan Choice Award, ha sfoggiato un pantalone nero, indossato con camicia nera con un leggero disegno grafico bianco. Outfit completato da una giacca in pelle nera liscia. Un look che potrebbe portare il vostro bel vicino di casa, con un particolare gusto per la sartorialità.