Alba Rohrwacher, dama in nero per il cinema francese

Ha un volto etereo, che incanta con la pelle diafana, gli occhi profondi, i lineamenti inusuali che riempiono il suo sguardo di fascino. Bellissima e magnetica, Alba Rohrwacher è il grande orgoglio del cinema italiano. Talentuosa e, innegabilmente, l’attrice più internazionale d’Italia. La vedremo presto al cinema con una nuova pellicola di ispirazione Hitchcockiana. Ultima prova, il thriller politico che la vede nei cinema, La Meccanica delle Ombre del regista belga Thomas Kruithof, accanto a François Cluzet.

Alba Rohrwacher in total black

Anche i suoi outfit, come l’attrice stessa, sono sempre eleganti, sobri e allo stesso tempo ricchi di un’aura magnetica, affascinante. D’altri tempi, si potrebbe dire. Per esempio, in occasione dell’apertura del festival del film francese Rendez Vous French Movies, che quest’anno ha visto una massiccia rappresentanza femminile sia tra le attrici che alla regia, Alba Rohrwacher ha indossato un capo degno di una sofisticata ‘dama in nero’. Un outfit total black, composto da un abito in lana e crepe, lungo e con chiusura laterale evidenziata da tre bottoni, firmato Dior. Indossato con un cappotto in velluto nero come la notte, sempre Dior, portato come una mantella. Infine, un paio di scarpe francesine appuntite e una clutch incrostata di ricami luccicanti, ancora una volta della maison francese.

Un total look importante, evocativo, elegante e dai connotati dark. Che l’attrice ha accompagnato dal suo usuale – oramai iconico – trucco effetto nude (o forse una totale assenza di make up). Alba Rohrwacher indossa spesso il total black, ma anche il total white o il crema, il cipria. Una palette essenziale, che sceglie su outfit semplici ma allo stesso tempo d’effetto. Indubbiamente valorizzati dall’eleganza innata dell’attrice.