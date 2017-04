LaPresse 15. David Beckham: 515,405 like in media a foto e 34.7 milioni di followers. LaPresse 14. Kim Kardashian: 535,693 like in media a foto e 96.5 milioni di followers. LaPresse 13. Kendall Jenner: 538,945 like in media a foto e 77.5 milioni di followers. LaPresse 12. Demi Lovato: 593,296 like in media a foto e 55.5 milioni di followers. LaPresse 11. Beyoncé: 672,358 like in media a foto e 98.3 milioni di followers. LaPresse 10. Kylie Jenner: 706,261 like in media a foto e 90.4 milioni di followers. LaPresse 9. Ariana Grande: 708,019 like in media a foto e 101 milioni di followers. LaPresse 8. Emma Watson: 845,961 like in media a foto e 27.7 milioni di followers. LaPresse 7. Niall Horan: 868,029 like in media a foto e 19.1 milioni di followers. LaPresse 6. Harry Styles: 870,954 like in media a foto e 19.8 milioni di followers. LaPresse 5. Louis Tomlinson: 1,047,075 like in media a foto e 12.7 milioni di folowers. LaPresse 4. Taylor Swift: 1,059,970 like in media a foto e 99.7 milioni di followers. LaPresse 3. Selena Gomez: 1,065,909 like in media a foto e 115 milioni di followers. LaPresse 2. Cristiano Ronaldo: 1,126,447 like in media a foto e 95.8 milioni di followers. LaPresse 1. Leo Messi: 1,145,563 like in media a foto e 67.4 milioni di followers.

I top di Instagram

Chi sono le star più amate su Instagram? Lo scopriamo in questa gallery, numeri (da capogiro) alla mano. I dati sono stati forniti dal’azienda di statistica Project Know. Continuate a scorrere le foto che seguono per scoprirle tutte.

Fonte: Business Insider

