In Svezia un centro commerciale che ricicla e non spreca

Il riciclo è sempre più di moda. Soprattutto in Svezia. Non è una questione di tendenza ma una sana abitudine che invita a lottare contro lo spreco. Ne vale la salute del Pianeta.

Svezia, il centro commerciale che punta al riciclo

Perché comprare qualcosa di nuovo quando è possibile unire l’utile al dilettevole ovvero salvare ambiente e portafoglio allo stesso tempo? A dare una bella lezione di vita è stata la Svezia, paese da sempre molto sensibile al concetto di sostenibilità. Non a caso Stoccolma è la prima Green Capital europea, una città che eccelle in pulizia e pratiche ecologiche. Basta allontanarsi di circa 100 km per rimanere piacevolmente colpiti da Eskilstuna e dal suo centro commerciale ReTuna Aterbruksgalleria. Non il solito maxi polo dove fare la spola tra una vetrina e l’altra curiosando tra marchi di fama internazionale. Qui tutto è dedicato al riuso.

Shopping di seconda mano

Proprio così. Non si tratta di un singolo negozio ma di una serie di boutiques (14 in tutto) che invitano a fare proprio il concetto di consumo responsabile. Il tutto avvolti da un clima piacevolmente amichevole. Come rivela il noto femminile Cosmopolitan, questa curiosa realtà commerciale permette di trovare merce di ogni tipo. Dai mobili all’abbigliamento tutto è di seconda mano.

Addio spreco, è l’ora del riuso

Come funziona? Delle associazione portano oggetti usati o da riparare che, una volta rimessi a nuovo, strizzando l’occhio al concetto di economia circolare, escono dal deposito del centro commerciale per essere venduti.

A rendere piacevole la sosta dei clienti è il caffè Returama là dove mettersi comodi pronti ad assaggiare cibo biologico. Che sia un panino, un’insalata, una torta o semplicemente un caffè, il relax è garantito. C’è poi a disposizione uno spazio didattico là dove vengono realizzati dei corsi a tema.