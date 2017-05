Grace Elizabeth, un nuovo angelo ha spiegato le ali

C’era una volta Grace Elizabeth. Questo è l’inizio di una bella favola, la sua. Classe ’97 quella della giovane modella originaria della Florida e divenuta, al pari delle sue colleghe, una cittadina del mondo. La sua carriera è iniziata grazie alla madre che ha deciso di inviare le sue foto a un’agenzia di moda e, a quanto pare, ha funzionato. Il successo le ha permesso di raggiungere l’olimpo del fashion system. Il suo nome è scritto su tante riviste di moda dal calibro di Vogue e Glamour nonché il suo volto, e ovviamente il suo fisico, sono stati scelti da stilisti come Phillip Plein, Moschino, Bottega Venetta, Dolce & Gabbana etc. per le più illustri passerelle e campagne pubblicitarie. Il grande salto di qualità lo ha fatto nel 2016 quando il noto brand di lingerie Victoria’s Secret l’ha scelta tra i suoi angeli per prendere parte all’annuale show. Ha così spiccato il volo.

Grace Elizabeth: la moda ha una nuova dea

Grace è la classica ragazza della porta accanto. Foto di lavoro a parte, per quel che concerne la sua vita privata è una giovane come tante. Il suo stile? Stando a quanto ha rivelato la stessa modella durante un’intervista rilasciata alla rivista Elle, quando è off e non è alle prese con servizi fotografici in giro per il mondo, predilige la semplicità di un jeans skinny a cui abbina una t-shirt, un biker e degli ankle boots.

Non ha bisogno di tacchi vertiginosi per valorizzarsi. Data la sua altezza, misura 177 cm, può permettersi di volare basso. Anche il suo profilo Instagram parla chiaro.

Look da red carpet by Roberto Cavalli

Per le occasioni speciali, invece, cambia registro. In occasione dell’Harper’s BAZAAR 150th Anniversary Event tenutosi in quel dell’Empire State Building di New York, Grace Elizabeth ha indossato un long dress in crêpe di seta della collezione Roberto Cavalli Resort 2017. Il tutto impreziosito da una generosa scollatura, deliziosi ricami di perline e dettagli cut-out. Una mise scivolata che le calza a pennello. Il suo fisico, d’altronde, ben si presta a tutto. Niente gioielli, il suo biglietto da visita è la semplicità. Anche le scelte beauty lo confermano. Il capello è lasciato sciolto e il make up è delicatissimo. Appena accennato.