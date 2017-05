Fishbras: fascino irresistibile in Florida

Pesce in mano: non preoccupatevi, parliamo di pesce vero e proprio… I social sono popolati da miriadi di selfie a petto nudo, con un piatto da vero gourmet o con un bel cocktail. Ma pare che la nuova tendenza in fatto di scatti riguardi la pesca. Tutto parte dalla scorsa estate. Dal web arrivano foto postate con centinaia di pescatrici che hanno lanciato una simpatica iniziativa chiamata Fishbras. Si trattava di selfie in topless, con la preda appena catturata a coprire il seno. In molte hanno aderito all’iniziativa in nome dell’hashtag #fishbra e gli scatti sono stati davvero apprezzati. Ma ora entrano in campo anche i maschietti.

Fishbras: gli uomini sono più affascinanti

Se le foto delle donne suscitano simpatia e divertimento, quelle degli uomini con il loro pesce appena pescato risultano davvero eccitanti. Questa volta è l’app di pesca Fishbrain a sottolineare il fascino dei pescatori e lo fa dopo aver analizzato le foto di giovani tra i 18 e i 35 anni. Fishbrain ha scoperto che in Florida, il 22% dei ragazzi posta immagini con il pesce in mano. La ricerca è stata pubblicata su Womenshealth Mag.

Da qui è partito un sondaggio effettuato su più di 1000 studenti universitari in Florida. La percentuale delle fan dei pescatori è salita al 46%. Il gentil sesso ha dichiarato senza esitazioni che gli scatti di uomini con il pesce in mano sono davvero sexy e li hanno preferiti a muscoli, giacca e cravatta o tuffi in acqua.

Fishbras: più è grosso, più il pescatore è sexy

Pare che le ragazze intervistate abbiano espresso il loro gradimento in base alle dimensioni della preda di mare. Qualche esempio? Sul podio abbiamo il Great Northern Tile Gibbous seguito dal Sailfish. Quest’ultimo è stato definito “potente” e rende l’uomo che lo ha pescato “elegante, fiero e sportivo”. Ottima posizione anche per i salmoni, quelli grandi naturalmente.

Per quanto riguarda la carpa, meglio dirigersi su altre prede. Le ragazze hanno commentato di provare una flebile attrazione per gli uomini che l’hanno pescata. Forse perché nell’immaginario collettivo è il pesce più comune che possa essere “catturato”. Inoltre si tratta di una specie di acqua dolce, dunque poco grintosa, e le sue dimensioni non simboleggiano nessuna fierezza.

Quello che dobbiamo considerare è che la Florida è una regione in cui la pesca sportiva è notevolmente diffusa. Per questo motivo, i pescatori risultano molto attraenti. Se il sondaggio fosse stato eseguito a New York, probabilmente le studentesse sarebbero impazzite per l’hamburger più grande!