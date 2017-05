Soggiorni perfetti in hotel: le caratteristiche

Spesso i soggiorni in hotel deludono le aspettative. Ci possono essere stanze di non gradimento. Personale scortese. Ambienti rumorosi. Scarsa igiene. Tanti sono i fattori che potrebbero incidere negativamente sulla vacanza. Hotels.com ha analizzato 148 milioni di commenti. Che sono stati estrapolati da oltre 5 milioni di recensioni degli ospiti a centinaia di migliaia di hotel in tutto il mondo. Questo per rivelare la formula del soggiorno perfetto in hotel. Si tratta di una vera e propria formula matematica che gli esperti hanno convertito dall’analisi ottenuta. Il risultato? Pulizia e comfort sono 35 volte più importanti di una sontuosa colazione o di una piscina di lusso.

LA FORMULA PER I SOGGIORNI PERFETTI IN HOTEL

La formula è stata creata per celebrare milioni di recensioni che danno origine al Premio di Hotels.com “Preferiti degli ospiti”. E’ un riconoscimento che permette di individuare i migliori hotel in tutto il mondo in base alle recensioni autentiche degli ospiti. La classifica prevede, dopo la gentilezza del personale e la pulizia della camera, anche la comodità del letto. Un prezzo ragionevole. La tranquillità della location. Servizi quali piscina, colazione inclusa, posizione, gratuità del wifi, possibilità di preparare bevande calde in camera.

A creare l’hotel perfetto sono quindi i piccoli dettagli. Le dotazioni di lusso sono il surplus piacevole. Stupisce il fatto che, viste le esigenze di un mondo sempre connesso, il personale gentile e disponibile sia 10 volte più importante del Wi-Fi gratuito. L’analisi evidenzia che i fattori più importanti per gli ospiti sono legati alle loro esigenze umane più profonde e inconsce. Dal punto di vista psicologico, i rischi e la mancanza di comodità superano di cinque volte gli aspetti positivi.

Come afferma il Dott. Simon Moore, specialista in psicologia del consumatore e responsabile del progetto di ricerca di hotels.com, “la pulizia e il comfort soddisfano le nostre necessità di riposo, sicurezza e tranquillità. Il fatto che la gentilezza del personale rivesta un ruolo così importante nella soddisfazione degli ospiti dimostra che, in quanto creature socievoli, amiamo essere salutati con un sorriso e una chiacchierata. In questo modo ci sentiamo i benvenuti e parte del gruppo.” Isabelle Pinson, Vice President EMEA di Hotels.com dichiara che “sempre più viaggiatori tendono a prenotare i loro viaggi in base ai consigli di altri utenti come loro. Il comportamento dei consumatori mostra che le recensioni stanno diventando più importanti della tradizionale classificazione in stelle degli hotel.”