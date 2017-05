Sognare una vacanza di coppia: quando il momento giusto?

Sognare un viaggio romantico a Venezia o a Parigi, una luna di miele alle Maldive. Oppure arrabbiarsi e correre via quando il ragazzo con cui si sta uscendo da circa due mesi suggerisce un city break a un’ora di macchina? La gente ha diversi approcci per vivere i momenti di coppia. Ed è difficile sapere quando è il momento giusto per dedicarsi una vacanza a due. Troppo presto? Troppo tardi? E’ il momento giusto? Come si fa a sapere quando si è pronti?

IL MOMENTO GIUSTO PER SOGNARE UNA VACANZA CON IL PARTNER

Secondo recenti studi è meglio conoscersi prima piuttosto che dopo. O almeno prima di quello che si pensi. Bisognerebbe andare in vacanza con il partner nei primi tre mesi di relazione. Uno studio promosso da Hilton Hotel& Resort su un campione di 1000 intervistati ha scoperto dati interessanti. 6 su 10 pensano che sia una buona idea partire con qualcuno che si sta frequentando da soli tre mesi. Il 60% crede che non sia mai troppo presto per viaggiare insieme. La vacanza di coppia è senza dubbio un ottimo test per la relazione. Gli esperti sono concordi sui risultati. Una fuga romantica permette alle coppie di fuggire in un luogo in cui non vengono menzionate le distrazioni quotidiane. Non c’è modo migliore per conoscere una persona che viaggiarci insieme.

CONOSCERSI IN VACANZA

E’ in realtà la maniera più appropriata per scoprire come un potenziale partner a lungo termine affronti i disagi di un viaggio. Che siano i ritardi di un volo. Il traffico. Un problema con la camera d’albergo. O altre situazioni di qualsiasi genere che permettono di capire se si è veramente compatibili. Ma non è solo un modo per verificare la compatibilità. Viene infatti offerta la possibilità di conoscersi anche in situazioni atipiche. Che svelano come vengono affrontate. A seconda delle reazioni si può infatti sapere se e quando si è intenzionati ad una relazione intensa e duratura.

I SINGLE IN VACANZA CERCANO L’AMORE

Tuttavia lo studio ha anche scoperto che uno su tre, tra gli intervistati single, cerca l’amore durante i loro viaggi. Spesso le vacanze offrono il peggio di noi. E lasciarsi conoscere in questi frangenti è come frequentarsi senza filtri. Più in libertà. Non vincolati dalle incombenze quotidiane. Meglio dunque approfittare prima possibile se ci sono le opportunità di un viaggio insieme. Dopo potrebbero nascere situazioni irrecuperabili.