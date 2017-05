Non c’è nulla di più dolce dei biglietti fai da te per una festa della Mamma da ricordare

BIGLIETTI FAI DA TE PER LA FESTA DELLA MAMMA

Mancano pochi giorni alla Festa della Mamma e, se ancora non avete provveduto, è ora di realizzare degli splendidi biglietti fai da te. Dimostrare tutto il nostro affetto alle mamme è possibile con un pizzico di creatività e buona volontà. Un biglietto di auguri self made, infatti, può essere molto più apprezzato di un regalo acquistato. Magari accompagnato da un bel mazzo di fiori, da scegliere anche questo con cura. Sull’argomento già vi avevamo dato tempo fa qualche consiglio utile.

BIGLIETTI FAI DA TE DI VARIO TIPO

I biglietti fai da te possono essere di vario tipo, a seconda del nostro gusto e della nostra manualità. E a seconda, naturalmente, del gusto della nostra mamma che lo riceverà. Ci sono innanzi tutto i classici biglietti di auguri in cartoncino, magari impreziositi di elementi tipici come nastri, applicazioni, fiori e cuori. Oltre a questi possiamo poi realizzare dei biglietti fai dai te molto originali, fuori dal comune ed inimitabili. Magari ispirati alle nostre passioni o a quelle della nostra mamma.

BIGLIETTI FAI DA TE CHE DIVENTANO OGGETTI

Una idea originale è quella di realizzare un biglietto di auguri che è in verità un oggetto. Ad esempio un simpatico portachiavi. Con un po’ di stoffa, nastri, tulle e feltro, si possono abilmente realizzare diverse forme simpatiche. Dal semplice cuoricino in feltro con gli auguri scritti col pennarello indelebile, alle composizioni più elaborate. Chi non ha dimestichezza con ago e filo, può utilizzare spillatrici e colla a caldo. Si possono realizzare fiori di stoffa, vestiti per mamme amanti della moda, cupcake per le cuoche provetto.

Oltre alle creazioni in stoffa o feltro, possiamo passare alla decorazione di oggetti da esposizione. Un esempio semplice sono i vasi in vetro o le cornici. Acquistando un modello basic, da decorare e personalizzare con i nostri auguri, attraverso i colori appositi per questi materiali. Una dedica impressa sulla superficie resterà un augurio indelebile per un biglietto-regalo sicuramente apprezzato.