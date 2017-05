Idee per la Festa della Mamma: celebrala al meglio!

Come trascorrere piacevoli momenti e celebrare la mamma in giro per il Vecchio Continente

Idee per la Festa della Mamma cercasi. Se si è abbastanza fortunati da avere la possibilità di trascorrere la giornata dedicata alle mamme in Europa ci si può chiedere cosa si possa fare. Anche per dimostrare quanto si è grati alla persona che ci ha messo al mondo. Ecco alcune idee per trascorrere momenti indimenticabili.

LE MIGLIORI IDEE PER LA FESTA DELLA MAMMA

Visitare un giardino famoso

Fiori e Festa della Mamma vanno spesso di pari passo. Ma per una rivisitazione di questo approccio tradizionale si può portare la propria mamma in un giardino fiorito. Per trascorrere un pomeriggio camminando tra rose, siepi ordinatamente tagliate e fontanelle che offrono giochi d’acqua accattivanti. Ci sono decine e decine di pittoreschi giardini per trascorrere un perfetta giornata celebrando la mamma. Se amate l’Olanda, un viaggio al Keukenhof Garden è d’obbligo. I suoi numeri sono da capogiro. Più di 7 milioni di bulbi fioriti. Oltre 800 qualità, disseminati su oltre 32 ettari di parco, tra aiuole, giardini ispirazionali, viali, laghetti e corsi d’acqua. Il Keukenhof è senza dubbio tra i più grandi parchi floreali al mondo.

Visitare un museo

La mamma ti ha aiutato a diventare la persona che sei oggi. Il minimo che si possa fare è accompagnarla ad un museo che corrisponda ai suoi interessi. Ormai dovresti sapere se ama più Monet o Picasso. Le antiche sculture o l’arte moderna. Scopri i musei della tua zona e sorprendila regalandole due biglietti d’ingresso.

Andare a degustare i vini

Se sei maggiorenne e sai che tua mamma ama assaporare vini pregiati puoi finalmente proporre di andare con lei in un’azienda vinicola. E provare insieme un’esperienza di degustazione. Molti paesi europei produci vini squisiti. E la maggior parte delle aziende propongono vantaggiosi pacchetti di degustazione associate ad esperienze raffinate.

IDEE PER FESTA DELLA MAMMA: DAL CIOCCOLATO AL VOLO IN ELICOTTERO

Prendere parte ad un corso di cioccolatieri

Dimentica la scatola generica di cioccolatini presi al supermercato. Piuttosto proponi a tua madre un corso di cioccolateria. Ce ne sono molti in quasi tutte le città europee. Comprensibilmente i più popolari si svolgono in Svizzera e in Belgio. Basta chiedere ad una pasticceria o ad un negozio locale di cioccolatini se offrono corsi o se hanno informazioni. Una chicca da non perdere è il Treno del cioccolato in Svizzera. Si tratta di un viaggio in prima classe che conduce alla Maison du Gruyère, dove vengono rivelati tutti i segreti della fabbricazione del celebre formaggio gruviera. Si passeggia nel borgo medioevale di Gruyères con la possibilità di visitare il suo magnifico castello. Infine si arriva alla leggendaria Maison Cailler a Broc, per sapere tutto sulla produzione del cioccolato. E ovviamente deliziarsi con una degustazione ricca di sapori.

Picnic in un parco

Organizzare un picnic in un parco non diverte solo i bambini. Tutt’altro. Ci si rilassa parecchio. E tante sono le opportunità in qualsiasi città. Basta premunirsi prima di tutto l’occorrente. Un salto al supermercato per assicurarsi di prendere tutto il necessario per il pranzo. Naturalmente senza scordarsi di posate, bicchieri e i teli per stendersi.

Passeggiata in cielo

Se tua madre è un tipo intraprendente e senza paura, perché non portarla in cielo? Uno spettacolare volo in elicottero o parapendio non è certo a buon mercato. Ma sicuramente può imprimere al legame una valenza ancora più forte.

COSA FARE CON LA MAMMA IN GIRO PER L’EUROPA

Andare a teatro

Immaginare di portare tua madre a vedere uno spettacolo in uno dei teatri europei più belli e famosi. Perché no? Durante tutto l’anno ci sono spettacoli, opere d’arte, balletti e concerti in programma in tutto il continente. Basta controllare online gli eventi locali e prenotare. Se si prenota last minute si può anche risparmiare sui costi del biglietto.

Fare un giro su un treno panoramico

Non c’è niente di meglio che offrire la possibilità di ammirare panorami mozzafiato per mostrare a tua madre la vera gratitudine. Fortunatamente i percorsi dei treni panoramici sono abbondanti in tutta Europa. Ci sono viaggi speciali in molti paesi. Uno dei migliori percorsi è quello della linea Golden Pass, che collega il centro della Svizzera con il Lago di Ginevra. Questo treno parte dalla storica Lucerna e attraversa il valico del Brünig. L’itinerario prosegue verso Gstaad, località preferita da ricchi e celebrità. E intraprende quindi una discesa elettrizzante verso Montreux, passando attraverso vigneti e proprietà terriere, fino ad arrivare allo scintillante lago di Ginevra.