Partenze intelligenti per risparmiare: i consigli giusti

Grazie ai consigli di Skyscanner si può andare in vacanza risparmiando: scopriamo come

Partenze intelligenti: è arrivato il momento di pensare alle vacanze estive. Archiviate quelle pasquali la domanda di dove andare in vacanza sorge spontanea. Skyscanner.it, il motore di ricerca viaggi globale, mette a disposizione la sua decennale esperienza. E si propone di aiutare i viaggiatori. Come? Aiutando a riconosce e cogliere una buona offerta. Spuntando il prezzo più conveniente. O anche ispirando più di una destinazione da prendere in considerazione per la pausa estiva. Partire durante l’estate è meno costoso di quello che si pensi. Perché è solo una questione di tempi. Ecco, dunque, tre preziosi consigli per cogliere le offerte voli più convenienti.

PARTENZE INTELLIGENTI: IL TEMPISMO E’ TUTTO

E’ meglio iniziare a programmare il proprio viaggio con anticipo. Soprattutto se si vuole volare verso destinazioni lontane. E’ importante iniziare ad informarsi sul miglior momento per andarci. Sul mese più conveniente per volare. E su quando acquistare il biglietto. Ci si può ispirare ai vari studi su quale sia il momento migliore per prenotare. Grazie anche ai grafici sull’andamento dei prezzi nel corso dell’anno.

Lo studio annuale di Skyscanner analizza i prezzi delle prenotazioni aeree dall’Italia degli ultimi due anni per individuare il mese più conveniente per volare e con quante settimane di anticipo acquistare il biglietto per ottenere il prezzo migliore in base alla rotta di propria scelta. Normalmente si va da 5 settimane prima della partenza per i voli nazionali. Il risparmio qui è di circa il 9% rispetto al costo medio del volo. Fino a un periodo da 21 a 23 settimane prima della partenza per i voli internazionali. Con un risparmio medio fra il 4 e il 7%.

PARTENZE INTELLIGENTI: PUNTARE SULLA FLESSIBILITA’

Chi è flessibile rispetto alle date, ma anche all’aeroporto, ha grande possibilità di risparmio. Quando si ha già in mente una destinazione, Skyscanner permette di effettuare una ricerca di voli “per il mese più economico”. In questo modo si può essere orientati automaticamente verso il mese che presenta le offerte aeree migliori. Selezionando il “grafico” è possibile vedere a colpo d’occhio l’andamento dei prezzi nel corso dell’intero anno. Inoltre, per tenere sotto controllo il prezzo del volo di proprio interesse si possono impostare degli avvisi di prezzo. In modo da ricevere delle notifiche istantanee ogni volta che il prezzo della rotta di proprio interesse aumenta o diminuisce. .

PARTENZE INTELLIGENTI: VOLARE OVUNQUE LOW COST

L’importante è partire: purtroppo il budget è limitato. La soluzione “salvagente” la offre Skyscanner con la a funzione “Ovunque“. Selezionando “ovunque” come destinazione, vengono mostrate le mete più convenienti, sia per un determinato periodo o per tutto l’anno. Nella home di Skyscanner vengono proposte le offerte più interessanti e personalizzate in base alle ultime ricerche effettuate.