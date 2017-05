Zac Efron, oltre il fisico c’è lo stile

Ultimamente lo si è visto più in costume da bagno che vestito. Zac Efron, protagonista della pellicola Baywatch, remake della celebre serie televisiva anni novanta, si è sottoposto a dure sessioni di allenamento per arrivare a sfoggiare un fisico alla David Hasselhoff dell’epoca. Forse esagerando un po’. Ora l’attore e cantante divenuto famoso poco più che adolescente per High School Musical è un colosso di addominali, pettorali e bicipiti. Forse così tanti che, a nostro parere, non si sposano alla perfezione con la sua statura contenuta e poco slanciata. Ma de gustibus non disputandum est, e difatti non mancano stuoli di fan che apprezzano la versione ‘pompata’ dell’ex ragazzino prodigio dello show business. E abbondano le ricerche su Google degli uomini che vogliono capire i segreti di una dieta e un workout tanto efficaci.

Lo stile di Zac Efron

Ma quando si veste, su cosa punta Zac Efron? Per la Première mondiale di Baywatch, tenutasi a Miami lo scorso 13 maggio, l’attore californiano ha scelto HUGO. Sul red carpet dell’evento ha sfoggiato un abito blu navy della collezione HUGO Spring Summer 2017. Un completo che gli cadeva a pennello, e lo ha reso elegante, e assolutamente cool. Mentre l’occhiale da sole con lente nera conferiva un tono da rock star.

Come sottolinea GQ, Zac Efron ha avuto una importante evoluzione stilistica durante la sua carriera. Naturalmente anche motivata dall’età, visto che ha esordito molto giovane (“il ragazzo più tappezzato nelle camere delle adolescenti” lo definì Rolling Stone nel 2007).

Anche quando non è sul tappeto rosso non si fa mai cogliere impreparato: camicia sempre accuratamente scelta, bomber o giacca di tendenza, pantalone kaki.

Ogni tanto osa con degli appariscenti total white, e non teme di giocare con tocchi eccentrici. Mentre agli eventi ufficiali sfoggia dei notevoli tuxedo, alcuni con dettagli di stile degni di James Bond.