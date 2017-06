Italiani in bicicletta, chi sono e cosa cercano?

Gli italiani amano il ciclismo, e il Giro d’Italia è certamente l’emblema di questa passione. Ma a quanti di loro interessa andare in bicicletta? Chi acquista accessori, e come li sceglie? Ecco una piccola indagine di mercato sugli italiani in bicicletta condotta da idealo, portale di comparazione prezzi per gli acquisti digitali. Il rapporto degli italiani con i pedali passa per la tecnologia, ma un po’ meno per la sicurezza. I dati.

Gli acquisti e la geografia degli italiani in bicicletta

Un primo dato interessante. Gli italiani in bicicletta sono di più di quelli nei campi da calcio. Sul totale delle ricerche condotte sul portale da gennaio 2016 ad oggi, la bici batte il calcio 6 a 0. Dato che può essere sfalsato dal fatto che le categorie collegate alla bicicletta sono più facilmente riconducibili al mondo dei pedali rispetto agli accessori per il calcio. Eppure un dato evidente.

Nel dettaglio, il 28,6% delle ricerche è dedicato alla bicicletta vera e propria. Con un calo nei mesi freddi. Per quanto riguarda gli accessori, sembrano non stare molto a cuore quelli legati alla sicurezza: solo il 17,92% delle ricerche è dedicata al casco per esempio. Spopolano invece gli elementi tecnologici: ciclocomputer, dispositivi elettronici che forniscono informazioni come ad esempio la velocità o la distanza percorsa, interessano a circa il 14,08%. In particolare tra maggio 2016 e marzo 2017 si registra un + 4%. Per quanto riguarda l’abbigliamento tecnico, gli italiani non sembrano avere particolare interesse (2,88%). Al contrario, il risparmio interessa moltissimo gli italiani in bicicletta. Sono quasi il 36,87% gli utenti che hanno cercato online accessori e pezzi di ricambio.

Dal punto di vista geografico, si possono rilevare alcune curiosità. Gli italiani battono i vicini europei sull’interesse per le biciclette in generale (28,26% contro il 25,30% del resto delle nazioni europee) e per i ciclocomputer (14,08% contro il 6,36%). Ma sono in netto svantaggio su caschi (Italia al 17,92% e altre nazioni al 29,69%) e abbigliamento tecnico (2,88% contro 8,56%). Nella penisola, vince la ‘Maglia Rosa’ il Trentino-Alto Adige, con il 16,15% dell’interesse online. Seguono, nelle prime posizioni, la Lombardia, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e la Toscana. Le regioni del Sud sono nelle ultime posizioni, con Calabria e Basilicata meno interessate in assoluto al mondo dei pedali. Naturalmente la mancanza o la presenza di ciclovie fa assolutamente la differenza.