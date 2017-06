Annabelle Wallis risplende in oro e paillettes

Beauty look da diva retrò, abito scintillante per la première de La Mummia

C’è stato un momento, non ancora del tutto concluso, in cui i magazine la definivano ‘la fidanzata di Chris Martin’. A volte senza nemmeno citare il suo nome. Misoginia o culto delle celebrità, fatto sta che Annabelle Wallis è riuscita in poco tempo a ‘diventare’ Annabelle Wallis, un’attrice di cui il nome si conosce eccome. E non solo, ma anche un’icona di stile. Per certi versi ancora in via di definizione, ma sempre tenuta d’occhio per gli outfit e i beauty look che sfoggia.

Annabelle Wallis in oro dalla testa ai piedi

Amante dei capi che di certo non danno spazio alla noia – ma con uno stile elegante che è lungi dal potersi definire eccentrico, Annabelle Wallis conquista le pagine dei giornali con sempre maggiore frequenza. E ora che è in uscita il film La Mummia, nel quale recita accanto a Tom Cruise, ancora di più. Perché sui red carpet delle première e delle presentazioni del film, l’attrice britannica riesce sempre a distinguersi per stile, eleganza, classe.

Per esempio martedì 6 giugno, in occasione della première che si è tenuta a New York, la protagonista del film ha scelto di indossare un abito fatto su misura della collezione Giorgio Armani. Completamente ricoperto di paillettesd’oro. Con una profonda scollatura a ‘V’, geometrica e scultorea. Manica corta leggermente bombata, anch’essa ad effetto scultura. E una silhouette che cade aderente ma morbida finendo con uno strascico scintillante. Per quanto riguarda il beauty look, l’attrice ha sfoggiato un’acconciatura da diva retrò. Onde morbide, chioma laterale che cade sulla spalla. Un make up che accompagnava i bagliori metallici dell’abito con la più calda sfumatura del bronzo. Occhi sottolineati dalla matita nera, e illuminati dall’ombretto bronze. Labbra effetto nude, appena accentuate da un tono terroso. Gli accessori, naturalmente, dorati.