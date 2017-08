Nutella Cafè: il sogno si avvera a Chicago

Ai super golosi di Nutella sicuramente non è sfuggita la notizia del primo locale al mondo dedicato alla famosa crema di gianduia e nocciole. O meglio. Forse non è il primo locale al mondo in cui si assaporano golosità alla Nutella. Ma sicuramente è il primo gestito interamente dalla Ferrero. Ed è stato inaugurato a Chicago, all’interno del Millennium Park Plaza, un complesso residenziale e di uffici in centro città. I più scettici si sono chiesti il perché di una destinazione cosi lontana per il Nutella Cafè. Tra l’altro già dotata di un corner dedicato alla Nutella all’interno degli store di Eataly.

IL NUTELLA CAFE’ A CHICAGO

Il vice presidente del settore marketing di Ferrero ha commentato che “Chicago è diversa dalle altre grandi città. C’è una fantastica cultura del cibo. E l’obbiettivo è di unire le persone attraverso il cibo”. La Nutella unisce milioni di appassionati che possono qui cogliere la sua vera essenza. Non solo per quanto riguarda i piatti da gustare. Il locale offre un’esperienza completa. A partire dal design. Con le pareti di un bianco cremoso e i soffitti color cioccolato, fino ai lampadari a forma di nocciole, sembra di passeggiare sul fondo di un barattolo di Nutella. Il pianterreno del Nutella Cafè ricorda molto un bar. Al primo piano l’atmosfera cambia completamente. Grazie alle decine di poltrone rosse che circondano un caminetto.

L’ambiente su strada ha l’anima di una caffetteria open space. Con bancone per gli ordini a portar via che comprendono snack tra cui gelato o crepes, waffle e crostata con mele e crema di nocciole, e tavoli informali. Al piano superiore, invece, trova spazio una dimensione più intima. Dove fermarsi ad approfondire la conoscenza del menu. In gran parte composto, al capitolo salati, da pietanze semplici come pasta fredda e panini con lo speck. Ecco dunque un’esperienza tutta da provare. Che sia con semplici baguette calde ripiene di crema spalmabile, waffle, fondute, o gelati. Ma anche azzardando a qualcosa di più. Come con la “panzanella” rivisitata. Che è composta da un’insalata di frutta, immersa nello yogurt e ricoperta di Nutella.