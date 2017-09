Un centro commerciale green nella verde Torino

Il centro commerciale Mondojuve – appena inaugurato a Torino – si allinea perfettamente al processo di rinascimento del capoluogo piemontese. Un percorso di riqualificazione urbanistica nato con le Olimpiadi invernali del 2006 e ancora in grado di rigenerarsi. Mondojuve si estende per ottantamila metri quadrati situati tra Vinovo e Nichelino. Un’area immersa nel verde del Parco Naturale che circonda la Reggia di Stupinigi. Ad uno dei polmoni verdi della città si affianca così uno shopping center tra i più grandi in Europa. Che si prefigge di ridurre al minimo l’impatto sull’ecosistema del Parco e anzi di interagire con esso. Mondojuve è infatti una struttura innovativa ed ecosostenibile, pensata per le persone e per le famiglie. Un centro commerciale vivibile al coperto ma perfettamente connesso con l’esterno. Anche dal punto di vista architettonico.

Un centro commerciale a basso impatto ambientale

Realizzato su progetto dello studio Design International, in collaborazione con lo studio Ceppi, Mondojuve ha uno stile moderno e tipicamente nord europeo. Il concept si basa su linee semplici, forme regolari, sull’uso di materiali naturali. E punta molto sull’interazione con il vicino Parco Naturale di Stupinigi. Da un punto di vista tecnico è stata posta molta attenzione all’efficienza energetica. Agli impianti per il recupero di energia e per la produzione di energia pulita si affiancano sistemi di raccolta delle acque piovane. Un impianto geotermico garantisce poi l’auto produzione di fluidi caldi e freddi per tutto il centro commerciale.

Già operativo il primo lotto, il nuovo shopping center torinese sarà completato step-by-step entro il 2020. Per il momento ci si dovrà “accontentare” dei primi cento negozi, dell’area riservata ai giochi per i bambini e delle superfici verdi. Già da prossimo anno vedrà la luce un secondo lotto. Più avanti l’ulteriore sviluppo, che tra l’altro ingloberà anche l’adiacente Training Center della Juventus. Ancora oggi impegnato dalla società bianconera – in procinto di trasferirsi in prossimità dello Stadium – diventerà parte integrante del parco commerciale.