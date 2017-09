Respiro sempre fresco: ecco come ottenerlo

Respiro sempre fresco: necessario per la vita sociale. Ma anche per sentirci a posto con noi stessi. I consigli di dietisti e odontoiatri sono chiari. Ecco allora come uscire di casa sicuri di poter parlare anche a distanze ravvicinate.

Respiro sempre fresco: la dieta è importante

Una dieta equilibrata a basso contenuto di carboidrati complessi. E con una giusta dose di proteine e grassi. Insomma: mangiare un po’ di tutto evitando di eccedere con gli zuccheri. Non pensate che un succo di frutta doni alla bocca un profumo gradevole. È importante alimentarsi con carboidrati sani come broccoli, carote, patate dolci e frutta fresca. Troppi grassi formano chetoni nello stomaco. Questi ultimi, fermentano e risalgono in bocca sotto forma di alitosi.

Non dimenticate le verdure. Promuovono un “ambiente” più alcalino in grado di equilibrare gli acidi. Snack sani aiutano. Carote e mele croccanti, così come il sedano e il finocchio catturano i residui di cibo fra i denti. In questo modo i batteri vengono eliminati dalla bocca agendo come uno spazzolino naturale.

Bevete molta acqua durante il giorno. Lubrifica la bocca, mantenendo i batteri a bada. Le bibite in bottiglia, le bevande calde e alcuni tè ghiacciati vengono conservati con acido citrico. Anch’esso contribuisce a incappare nell’alitosi, oltre a rovinare lo smalto dei denti. Lasciate stare bibite gassate.

Respiro sempre fresco: non eccedete con il caffè

Preferite bevande “verdi” e lisce. L’obiettivo è quello di mantenere il tuo corpo a un livello alcalino piuttosto che a un livello “acido”. Masticare foglie di menta o prezzemolo è un buon vecchio rimedio. Soprattutto se avete assunto cibi contenenti aglio. Gli alimenti contenenti clorofilla funzionano contro la creazione di composti solforati volatili.

Prendete i probiotici. Forniscono gli enzimi necessari per digerire i cibi pesanti e diminuire la possibilità di fermentazione nello stomaco. Anche il filo interdentale ha una sua funzione. Eliminando i residui di cibo fra i denti, eviterete la creazione di batteri in bocca.

Pulite la lingua a ogni lavaggio dentale. Anche qui è necessario eliminare “rifiuti” che danno cattivi odori. Infine sciacquate la bocca dopo l’utilizzo dello spazzolino con un collutorio senza alcool. Meglio se contiene un composto di zinco. L’obiettivo è mantenere sempre la bocca umida, perché la saliva aiuta a lavare via i batteri che causano cattivi odori. L’alcol asciuga rapidamente e il respiro ne subisce le conseguenze…