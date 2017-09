Kate Bosworth a New York: altro che street style!

Kate Bosworth per le strade di New York in Miu Miu

Kate Bosworth è l’attrice americana vista di recente al Festival di Venezia 2017 dove è stata presente perché parte del progetto Miu Miu Women’s Tales. Un evento che vede il cinema tradizionale sposarsi al formato del fashion film. Se non fosse bastato fino a qui l’accostamento tra l’attrice di Superman Returns e la prestigiosa casa di moda per farne un’icona di stile, ci pensano le immagini della vita reale a consacrare la Bosworth come regina del bon ton chic.

L’attrice è stata paparazzata a New York mentre indossa un look elegante e sofisticato che non ha nulla a che fare con lo street style più ‘casual’. Anche per le strade di Manhattan, la Bosworth si vuole sentire una regina.

Kate Bosworth: il look Miu Miu per le strade di Manhattan

Kate Bosworth indossa la borsa Miu Miu in morbida pelle e chiusura gioiello. Il colore è il nero accostato a un morbido beige. Il sandalo semiaperto è Miu Miu in madras laminato con tacco impreziosito da cristalli. Completa il look un morbido coprispalla color cammello appoggiato sulle spalle con nonchalance da professionista dell’eleganza. Semplicemente impeccabile con gli occhiali quadrati che nascondono dagli sguardi più indiscreti.

Kate Bosworth: eterea come una principessa elfica

Non è la prima volta che la Bosworth dà dimostrazione di preferire un look raffinato e di volersi elevare sopra il rango dei comuni mortali con uno stile principesco ed impalpabile. La sua immagine pubblica si caratterizza infatti per le apparizioni dove la star sfoggia un incarnato chiarissimo e fa grande uso di tulle, o di abiti principeschi associati a pochissimo make-up. Una delle caratteristiche della star è infatti quella di sempre lasciare il viso poco truccato, quasi acqua e sapone. Al contrario l’attrice concentra l’estro sugli abiti che non disdegnano volumi ampi e materiali e forme da sogno. Tulle e volant soprattutto. E l’ultimo scatto in arrivo da New York lo dimostra. Niente sneaker nemmeno in città. Quindi altro che street style pratico e comodo. La classe non ammette alcuna deroga.