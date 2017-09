Zaini di design: il backpack dallo stile urbano

Comodi ma anche cool. Perfetti per un look metropolitano informale con un tocco di stile

Funzionale, solido, comodo. Più resistente di una borsa, più pratico di una ventiquattrore. Assolutamente cool. Lo zaino è tornato ad essere un accessorio di tendenza da qualche stagione a questa parte. Dismessa l’accezione adolescenziale, è diventato un oggetto trendy. E soprattutto perfetto per un look metropolitano, informale, easy ma con stile. Ecco alcune proposte dei zaini di design per la stagione fredda.

Zaini tecnici dall’animo urbano

Eastpack fonde tecnicismi con il design, creando zaini per uomo e per donna ricchi di stile metropolitano. Come il modello Bust Capped, che sulla tasca superiore contiene un pratico cappuccio, ideale per improvvisi scrosci di pioggia o folate impreviste di vento. Particolarmente comodo per chi si sposta in bicicletta. Realizzato in un materiale che è un melange di cotone naturale e gomma tecnica, gode di piccoli fori di aerazione ed è rivestito da un pannello posteriore per garantire comfort e limitare la sudorazione.

Il modello Out of Office è invece il trionfo del neoprene che si mixa con la pelle. La zip che scorre sul pannello frontale permette di accedere all’interno con facilità, specialmente se lo si utilizza per riporre il laptop. Per qualcosa di più ‘fashion’, ironico, e allo stesso tempo sportivo, c’è Bust, zaino che evoca gli anni ’80 con il suo trattamento Oily Lab che gli conferisce un’estetica iridescente. Idrorepellente. Chi preferisce qualcosa di classico, sempreverde, di alto profilo, Padded Pak’r ® è l’elegante serie di zaini in pelle nera trattata per l’idrorepellenza (schienale in nylon ad alveare, per garantire comfort termico).

Pensata proprio per chi vive la città, il traffico, le code mattutine. Per chi va di fretta ed è pieno di impegni. Ed ha bisogno di avere chiavi, portafogli, tablet, documenti a portata di mano. Traffic è la collezione di Nava Design che comprende zaini e custodie per computer iper-dotate di tasche. Per la sicurezza di bikers e ciciclisti, lo zaino è dotato di luce a led. Disponibile nei colori grey-arctic blue, grey-ruby, total grey e gray-apple.