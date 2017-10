Viaggi ecosostenibili: le 10 regole d’oro

Grazie al World Tourism Day, che si è tenuto lo scorso settembre, si è parlato di viaggi ecosostenibili. E volagratis.com ha stilato il decalogo per il viaggiatore green. Per chi cerca di tutelare l’ambiente anche durante i propri viaggi. L’attenzione alla sostenibilità, all’eco-compatibilità e all’efficienza energetica, infatti, non si limita ai prodotti che acquistiamo. O al territorio in cui viviamo. Ma si è tramutata in una consapevolezza sempre più diffusa che portiamo con noi anche quando viaggiamo.

IL DECALOGO DEI VIAGGI ECOSOSTENIBILI

Riutilizzare gli asciugamani

Il cambio degli asciugamani o delle lenzuola in hotel prevede un enorme consumo di acqua, energia e detersivi. Aderendo al programma di riutilizzo degli asciugamani durante il soggiorno, si aiuta la struttura ricettiva a ridurre i carichi di lavaggio fino al 17%.

Viaggi ecosostenibili. Non stampare i biglietti aerei

Non è necessario utilizzare carta per stampare il biglietto aereo, la prenotazione per l’hotel o l’auto a noleggio. Tramite l’app di Volagratis.com è possibile avere a portata di mano tutte le informazioni in qualunque momento. Con un notevole risparmiamo di carta oltre che di tempo.

Limitare gli spostamenti e ridurre le emissioni di Co2

E’ preferibile scegliere un hotel che non sia lontano dalla città o dal luogo che si intende visitare. Cosi si limitano gli spostamenti. E, di conseguenza, le emissioni di CO2 in atmosfera.

EVITARE GLI SPRECHI

Utilizzare i mezzi pubblici e il bike sharing

Il modo migliore per scoprire una città è senza dubbio a piedi. In alternativa, Volagratis.com suggerisce l’utilizzo dei mezzi pubblici. Oppure della bicicletta, controllando se in città è attivo il bike sharing. Si può provare anche a chiederla in prestito all’hotel in cui si alloggia.

Evitare gli sprechi in hotel

Per non sprecare risorse in hotel, Volagratis.com ricorda di chiudere l’acqua del rubinetto quando non necessaria. E di spegnere l’aria condizionata e le luci quando si lascia la camera.

Supportare i piccoli produttori locali

Meglio scegliere, come souvenir, prodotti originali per supportare il commercio e l’artigianato locale. Facendo attenzione a non acquistare oggetti prodotti con piante o animali a rischio di estinzione.

Prediligere i piatti tipici e i prodotti del luogo

Viaggiare significa anche conoscere le eccellenze enogastronomiche. Meglio quindi provare piatti tipici del luogo. Privilegiando ristoranti che utilizzano prodotti locali, a km 0 e biologici.

Raccolta differenziata

È bene informarsi sulle modalità di raccolta dei rifiuti nel luogo di villeggiatura. Restano sempre valide regole come appiattire le scatole o schiacciare le bottiglie di plastica per ridurre gli imballaggi.

Scegliere destinazioni a basso impatto

Sono da preferire strutture ricettive eco-friendly e pet-friendly. Sia per alloggiare, visitare riserve naturali che per organizzare itinerari cicloturistici o percorsi a piedi. Ci si può affidare a tour operator etici. Cosi ci si gode la vacanza nel rispetto della natura e delle persone.

Rispettare i costumi, la religione e gli stili di vita

Bisogna rispettare non solo l’ambiente ma anche le persone che lo abitano. E’ meglio quindi informarsi prima di partire su usi e costumi locali, così da rispettare le regole del posto e le sue tradizioni.