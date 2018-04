Bicolor bag, il colore a portata di mano

Nero e marrone. Al massimo blu o beige. Se la sobrietà dei colori classici vi ha stancato e siete alla ricerca di accessori colorati che diano un tocco vivace agli outfit, non guardate oltre. Tra zaini bicolor e borse con lampi di tinte accese, questa primavera estate 2018 si illumina. Ma non temete eccessi o scarsa eleganza: al contrario, le borse che giocano con il colore sono in perfetto equilibrio tra energia e bon ton.

Bicolor o lampi di energia: gli accessori a tutta cromia

Piquadro ha fatto del tema bicolor il principe della stagione estiva, proponendo borse della linea Ananke in doppia cromia pastello. La linea, realizzata in pelle di vitello pieno fiore dalla superficie liscia e dal tatto morbido, è impreziosita da accessori metallici dalla finitura lucida. Tra le opzioni, la tracolla media modello cacciatora. La borsa porta iPad®Air/Pro 10,5. La borsa hobo a spalla della linea. Lo zainetto porta iPad®Air/Pro 10,5. Oppure lo zaino grande porta Pc della linea Erse. Sempre in pelle di vitello pieno fiore conciata in toscana, con grana stampata a ‘chicco di riso’ che dona già di per sé un effetto bicolore, abbinata a pelle di vitello pieno fiore dalla superficie liscia e semilucida. Impreziosiscono la linea eleganti accessori realizzati in metallo color canna di fucile opaco.

Bicolor ma anche tricolor. Anzi, con veri e propri lampi di colore. Come da tendenza athleisure, le borse e gli zaini Anna Virgili sposano il mood sportivo ma non trascurano l’allure glam. La collezione primavera estate 2018 del brand made in Italy propone shopping bag, zaini e mini tracolline per un look diurno in cui spicca il tocco vitaminico dei dettagli fucsia e blu elettrico. Un linea dallo stile sportivo ma comunque raffinato, in cui il classico e versatile nero sposa i dettagli fucsia e blu elettrico, mentre l’energico fucsia si sposa con eleganti profili in nero e blu. Pratiche e leggere, grazie al materiale gummy.