Baxter Bar, tra design e drink tailor made

Si fa presto a dire cocktail. E si fa ancora prima a dire cocktail bar. Ma l’esperienza del drink come si deve va ben oltre il marketing e gli appellativi superficiali. Richiede cura, dedizione, conoscenza, materie prime. E l’ambiente in cui lo si consuma deve accompagnare l’esperienza. A Milano, è nato da pochi mesi un luogo che coniuga l’estetica e il comfort di un design ad hoc, con la ricerca del drink supremo, quello fatto su misura. Baxter Bar è un luogo dove lo stile incontra il tailoring of drinking.

Baxter Bar, il drink è tailor made

Prestigio e stile uniti in un tocco eccentrico e forte. Una naturale percezione di leggerezza e gusto. Un connubio particolare quello che si incontra varcando la soglia del Baxter Bar, frutto di un lavoro di squadra che ha visto la collaborazione tra il Gruppo Baxter e il barman comasco Andrea Attanasio, ‘sarto’ del cocktail. La singolare carriera gli ha permesso di studiare e selezionare le materie prime utilizzate nei suoi drink. Fino a imparare a fonderle, in perfetto equilibrio tra freschezza e manualità: come in una produzione sartoriale. Quelli che nascono non sono solo drink o cocktail, ma veri e propri racconti di vita. Esperienze, ricerche, viaggi sognati e realizzati, racchiusi in un bicchiere. Fondamentale è la qualità e la certezza di prediligere un prodotto di altissimo valore e profilo. Come le mandorle di Avola, il cioccolato di Modica, lo zafferano di Gubbio, le visciole delle Marche. Non si tratta semplicemente di bere, ma di fare un viaggio sensoriale ed emozionale.

Un viaggio che parte appena si varca la soglia del Baxter Bar. Emerge immediatamente l’impeccabile eleganza e la ricercatezza dello stile. Forme concrete e scultoree si affiancano a raffinati contrasti materici. Metallo, marmo e specchi si sposano con il calore delle sedute in pelle, o in tessuto grafico. C’è un pizzico di vintage e un tocco contemporaneo. Sicuramente molto carattere, e un’atmosfera che trasmette il prestigio del brand, noto per l’arredamento artigianale di lusso Made in Italy con oltre 20 anni di esperienza. Gli arredi, la musica ed uno staff impeccabile richiamano insieme un desiderio estetico di benessere ed un contenuto stilistico di classe ed eleganza. Si trova a Largo Augusti 1, a Milano.