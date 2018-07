E-commerce Italia, i prodotti più desiderati in ogni regione

E-commerce Italia, come si differenzia nelle varie regioni? A scoprirlo, l’ultima analisi di Idealo: smartphone in testa, poi sneakers e frigoriferi

In Italia sono in molti ad acquistare prodotti online. Certo, il Paese è rappresentato come un unico blocco nazionale, ma ci sono differenze regionali che danno carattere ad ogni singolo territorio. Questa tendenza l’ha dimostrata Idealo, portale di comparazione prezzi per gli acquisti online. Ecco il quadro “E-commerce Italia”.

E-commerce Italia, le categorie più ricercate

Al primo posto vi sono sempre gli smartphone, ad eccezione del Molise in cui sul podio troviamo le sneakers. Altre due categorie che interessano molteplici regioni sono quelle legate a scarpe e frigoriferi. L’elettronica di consumo ritorna nelle varie classifiche regionali con i notebook, i televisori ed i tablet, che restano molto ambiti in tutta Italia.

Curiosità. La Lombardia si dimostra terra di appassionati motociclisti, con un forte interesse legato ai caschi. I molisani dimostrano invece una passione per il fai da te, con un quinto posto dedicato agli avvitatori. Mentre la Calabria è la regione più appassionata di fotografia.

La regione Italiana che si discosta in particolar modo dalle altre in fatto di ricerche online è la Valle d’Aosta dove, oltre agli orologi sportivi, la maggior parte delle ricerche riguarda tagliaerba e lavastoviglie. Veneto e Trentino, invece, le regioni più sportive d’Italia, nonché le uniche in cui tra le ricerche più frequenti vi è la categoria delle scarpe da corsa.

E-commerce Italia: genere ed età

I consumatori digitali più giovani? Sono quelli che effettuano le proprie ricerche dall’Emilia-Romagna, Puglia, Sicilia, Calabria e Basilicata: è in questi territori che gli under 44 costituiscono un’importante fetta dei consumatori digitali.

L’analisi di Idealo ha rivelato che sono gli uomini ad informarsi di più online, ma quali sono le regioni in cui le donne digitali sono più attive? Al primo posto la Sardegna, seguita da Basilicata, Lazio, Lombardia e Sicilia; all’ultimo posto della classifica il Molise e la Valle d’Aosta.

Ricapitolando. I consumatori digitali si concentrano in particolar modo nella fascia di età 35-44 (per il 27% delle ricerche) con gli uomini che rappresentano il 60,4% degli acquirenti totali, superando di gran lunga le donne che si fermano solo al 39,6%.

Infine, anche se negli ultimi tempi l’utilizzo del mobile ha sorpassato quello di PC e notebook, ci sono ancora alcune regioni italiane fedeli alla navigazione da desktop. Come Valle d’Aosta (65,1%), Trentino (59,3%), Friuli (58,9%) e Liguria (57,2%). Ossia, territori dove è cospicua la presenza di consumatori digitali over 44. Al contrario, Idealo ha registrato una propensione ad usare il mobile in Lazio (57%), Lombardia (50,9% ) e Campania (50,6%).