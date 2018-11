Non sono ragioni di salute, né tanto meno ambizioni lavorative, o condizioni economiche a indurre le donne a congelare gli ovuli. Una scelta sempre più comune, che una ricerca (fonte) ha scoperto derivare dalla mancanza del partner giusto. Il timore di diventare genitori con la persona sbagliata è alla base del rimandare eventuali gravidanze. L’indagine, pubblicata su Human Fertility, è stata condotta intervistando 31 donne che hanno scelto di congelare gli ovuli. La maggior parte (84%) delle intervistate è single. E ha scelto il congelamento per ragioni ‘sociali’.

Congelare gli ovuli, le ragioni

Alle donne che hanno acconsentito a partecipare all’indagine è stata chiesta la motivazione del congelamento. Ma anche un riscontro su come si sono trovate (il centro in questione è il Centre for Reproduction Research at De Montfort University). Per la maggior parte di loro, è la mancanza di un partner o la presenza di un partner non desideroso di diventare genitore, la ragione dietro alla scelta di congelare gli ovuli. Dunque per molte si tratta di prendere tempo, e alleviare un po’ la pressione da ricerca del partner giusto. Altra considerazione che accomuna molte delle donne intervistate è la speranza di non dover nemmeno ricorrere agli ovociti congelati. Ma di riuscire a concepire naturalmente con il futuro partner.

Inoltre, molte descrivono l’esperienza come emotivamente difficile. Avrebbero preferito non dovervi ricorrere, e concepire senza l’intervento della scienza. Ma l’assenza di una persona (o di una persona giusta) al proprio fianco ha indotto a seguire questa strada. Di media le donne che congelano gli ovuli hanno 37 anni. E’ un’opzione sempre più diffusa, in un momento storico in cui fare famiglia è una scelta che si posticipa di diversi anni rispetto alle generazioni passate. E in cui le donne stanno smettendo di considerare l’essere madri come unica opzione possibile nella vita. Congelare gli ovuli dà a molte la serenità di prendersi qualche anno in più per decidere. Tuttavia la ricerca mette in luce il fatto che i centri specializzati latitano su un aspetto. Ovvero, mettere al corrente le donne sulle probabilità di concepire con ovuli congelati.