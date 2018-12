L’INGREDIENTE DEI PORCINI CARAMELLATI AL FORNO CON LARDO D’OCA AFFUMICATO – I funghi sono considerati una buona fonte di sali minerali. Parliamo di potassio, fosforo, rame e selenio. Generalmente in una porzione da 100 gr di funghi freschi sono presenti 4,5 gr di carboidrati, 3,5 gr di proteine e 0,3 gr di grassi. Vi è inoltre la presenza di vitamine del gruppo B e di sostanze antiossidanti, importanti per la prevenzione di patologie tumorali e di malattie legate all’invecchiamento. Sono state inoltre confermate la loro capacità di combattere le malattie cardiovascolari e gli accumuli di colesterolo nelle arterie.

LA RICETTA Porcini caramellati al forno con lardo d’oca affumicato, aceto balsamico e tartufo nero.

LA DIFFICOLTA’ media

INGREDIENTI PER 4 PERSONE – 8 porcini, lardo d’oca affumicato o lardo bianco con dadini di speck, aceto balsamico 12 anni. Tartufo nero, olio evo medio (Marche, Campania). Zucchero, sale e pepe.

TEMPI DI PREPARAZIONE: 140 minuti

LO SVOLGIMENTO – Pulire bene i porcini, tagliarli a fette con spessore 1 cm e ½. Cospargere dell’olio evo e coprirli di zucchero, salare qb. Mettere in forno a 250° per 7-8 min. circa. Mettere nel piatto di portata e coprire con lardo d’oca affumicato o lardo bianco con dadini (brunoise) di speck. Aggiungere l’aceto balsamico e piallare il tartufo nero.

La firma della ricetta col lardo d’oca

Tano Simonato è lo chef stellato del suo “Tano Passami l’Olio” di Milano. Questo ristorante nasce il 31 ottobre 1995, frutto della sua passione e della sua voglia di fare della cucina una ricerca costante del miglioramento nel tempo in cui viviamo. Il suo ingrediente principale, come il nome del locale suggerisce, è proprio l’olio extravergine, sia in cottura che a freddo, che garantisce fragranza e incontaminazione dei prodotti. Qui, infatti, sono quasi banditi soffritti e burro. Ricca la sua carta di vini.