Acquisti online, non solo giovani: crescono gli over 55

In materia di acquisti online, una ricerca testimonia come l’e-commerce non sia solo appannaggio dei giovani. La crescita degli over 55 è notevole. Tra i prodotti più cercati non solo smartphone, frigoriferi e televisori, ma anche sex toys e spumanti. La più alta percentuale di ricerche in Lazio, Lombardia e Liguria, la minore in Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

Acquisti online, over 55 in ascesa

idealo, il comparatore prezzi leader in Europa, dopo aver preso in esame le fasce tra i 25-34 e tra i 35-44 anni, sposta la lente di ingrandimento sugli over 55. Questa fascia rappresenta la percentuale minore (il 20,4% di tutti i visitatori di idealo), ma nell’ultimo periodo, in media, hanno comparato prezzi ogni giorno per il +24,3% rispetto allo scorso anno.

Le dieci categorie che in assoluto hanno registrato un maggior numero di ricerche sono state smartphone, frigoriferi, televisori, lavatrici, profumi donna, sneakers, scarpe da corsa, obiettivi fotografici, aspirapolvere e piani cottura. Tra le curiosità, idealo ha rilevato interesse per quelli che potrebbero essere regali per i nipotini (come bambole, bici per bambini, mini passeggini o barbie). Ma anche nei confronti di prodotti vintage come giradischi e di prodotti per cani e gatti come pappe e cucce. Non mancano infine ricerche curiose come sex toys, preservativi e infine spumanti.

L’identikit dell’over 55 digital italiano e il confronto con quello under-34

Secondo i dati elaborati da idealo, si tratta per il 62,2% delle ricerche di uomini, contro il 37,8% di ricerche effettuate da donne. Nella maggior parte dei casi le ricerche vengono effettuate da desktop (47,2%) e da mobile (41,4%); in ultima posizione anche per gli over 55 l’utilizzo del tablet (solo nell’11,4% dei casi). Android e Windows i sistemi operativi decisamente preferiti (rispettivamente 44,5% e 44,2%). iOS usato sono nel 6,3% dei casi, a conferma che gli smartphone di Cupertino non sono tra i dispositivi più utilizzati da questa fascia della popolazione. L’orario di navigazione preferito è tra le 18 e le 19 di sera, con una crescita costante dalle 13 in poi nel corso di tutto il pomeriggio. Il giorno della settimana preferito, invece, il lunedì (15,3%).

Le cinque regioni italiane dove idealo ha rilevato un maggior numero di ricerche effettuate dagli over 55? Lazio, Lombardia, Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna. Testimonianza che il centro Italia è quello più propenso ad effettuare la comparazione prezzi online. Fanalino di coda con il minor numero di intenzioni di acquisto Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. Le tre città sul podio con un maggior numero di ricerche sono infine Udine, Milano e Vicenza.

Una stima dei budget a disposizione

Centro e Nord-Est sono le macro aree dove gli utenti sono disposti a spendere online un budget maggiore. Negli ultimi posti della classifica compaiono diverse regioni del sud Italia, quali Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria. Se le persone del Centro sono disposte a spendere 100 euro in acquisti online, al Sud questa cifra scende a 70,80 euro. Quasi il 30% in meno.