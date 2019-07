Idee romantiche per un appuntamento estivo

Le coppie di innamorati che hanno scelto di trascorrere una vacanza nel Regno Unito possono scegliere tra diverse idee romantiche. Ecco quali sono:

Dirigetevi verso un parco acquatico

Se scivolare su una serie di ostacoli gonfiabili sull’acqua sembra la tua idea di divertimento, porta il tuo amato in uno dei tre Aqua Park a Suffolk, Cardiff e Rutland. Il parco acquatico all’aperto fa ritornare bambini ma offre anche momenti di adrenalina.

Visita un festival d’opera

L’opera non è per tutti, ma stare seduti nel cuore della campagna del Leicestershire e prendere il sole mentre ascolti Mozart suona sicuramente romantico. Indipendentemente dai gusti musicali. Il festival estivo Nevill Holt Opera si svolge ogni anno in un teatro da 400 posti.

Idee romantiche, dal divertimento allo sport

Fai un’escursione

La marca di snack statunitense LÄRABAR ha collaborato con l’influencer di fitness londinese Adrienne Herbert per creare una serie di percorsi cosiddetti “Urban Hiking”. Da svolgere in tutta l’Inghilterra per l’estate. I percorsi sono progettati per aiutare gli inglesi a scoprire nuovi luoghi e gemme nazionali nascoste, come Regent’s Canal a Londra e il Clifton Suspension Bridge di Bristol.

Fatti strada attraverso un mercato alimentare all’aperto

I mercati alimentari sono una fonte perenne di divertimento per single e coppie. Assapora una selezione di prodotti artigianali al Lewisham’s Model Market, che si trova su un tetto che offre viste stellari della città. Oppure fai il giro della vibrante Dinerama a Shoreditch per un buffet di cibo di strada su due livelli in un’arena all’aperto nel cuore di Londra est.

Sorseggia un aperol spritz da un roofbar

I roofbar sono ormai onnipresenti in Gran Bretagna. Con viste scenografiche e cocktail abbondanti alla spina, rappresentano un luogo ideale per gli appuntamenti, in particolare al tramonto. Per i londinesi da non perdere sono il Frank’s Cafe a Peckham o il Culpeper Roof Garden a Whitechapel. Quelli di Manchester dovrebbero avventurarsi nel paradiso del cibo che è Hatch. Mentre ad Edimburgo è lo SKYbar ad offrire una variegata selezione di cocktail con vista del famoso castello della città.

Nel Regno Unito in vacanza, idee romantiche per trascorrere momenti indimenticabili

Visita un giardino botanico

Girovagare per gli incantevoli Kew Gardens nel Surrey è l’ideale per un primo appuntamento. Gli idilliaci dintorni, gli incredibili poteri delle piante, l’affascinante scienza alla base della biodiversità. Tanto c’è da imparare.

Vai a pescare

La pesca è una delle attività per gli appuntamenti più sottovalutata. Certo, i profumi pungenti di salmone e orata potrebbero non urlare esattamente romanticismo. Ma stare seduti fianco a fianco, mentre si aspetta con pazienza, è un modo perfetto per godersi la reciproca compagnia. Ci sono ottimi posti per pescare in tutto il Regno Unito. Il fiume Lea è uno dei migliori.

Fai un tour in segway

I segway sono un ottimo modo per muoversi velocemente mentre si ammirano i panorami. Buyagift.it offre tour segway di un’ora nel Regno Unito. Con alcuni percorsi che portano attraverso bellissime foreste verdeggianti.

Fai un giro lungo un canale di Londra

Mostra le tue abilità nautiche avventurandoti lungo i canali di Londra in un motoscafo elettrico autonomo. Red Letter Days offre escursioni fluviali per un massimo di due ore. Incluso un addestramento completo su come guidare la barca ed essere in grado di tirarlo fuori da solo. Comincia in Merchant Square prima di salpare per Little Venice e fino a Camden Lock.

Guarda un film sotto le stelle

Popcorn, coperte, coccole. Negli ultimi anni i cinema all’aperto sono diventati un must per l’estate. Il Rooftop Film Club ospita proiezioni in tutta Londra, con classici degli Anni Novanta. Gli schermi del Cinema Luna proiettano film in luoghi sontuosi tra cui Belvoir Castle e Stonor Park.