I colori dell’estate in quattro cocktail firmati Alex Frezza

Grey Goose si fa ambasciatore della filosofia del Live Victoriously e lancia un concorso per incoraggiare i giovani italiani a celebrare le proprie piccole grandi vittorie di ogni giorno e a valorizzare tutte quelle esperienze che possono costruire i grandi successi. Come testimonial di questa attitudine ci sono lo chef Floriano Pellegrino, che è riuscito a conquistare la stella Michelin per il suo ristorante leccese Bros’, e la designer di gioielli Beatrice Bongiasca, inserita da Forbes tra gli under 30 più influenti al mondo, da poco approdata al mercato americano.

Il contest è attivo fino al 24 gennaio 2020 durante le serate del Live Victoriously Tour di Grey Goose, in locali selezionati di Lombardia, Lazio, Romagna, Versilia e Veneto. Per partecipare sarà sufficiente ordinare uno dei cocktail della Live Victoriously Drink List, ideati dai due celebri barman italiani Alex Frezza e Mario Farulla, registrarsi al sito www.greygooselive.com e inserire il codice univoco presente sulla cartolina che verrà consegnata dallo staff Grey Goose, seguendone le istruzioni. Bisognerà poi scegliere un’area di interesse tra Food e Fashion&Design e candidarsi così a vincere uno dei due premi in palio, con estrazione entro marzo 2020.

Nel frattempo, se volete sperimentare quattro dei cocktail proposti da Grey Goose, firmati dal bartender Alex Frezza

Calipso-Oh (blu)

Ingredienti – 20 ml orzata, 20 ml syrup blue curacaoo, 15 ml limoncello. 30 ml succo di limone, 45 ml Grey Goose.

Metodo: Shake and strain

Basilisco (verde)

Ingredienti – 45 ml succo di aloe pure, 20 ml sciroppo di zucchero, 30 ml succo di limone, 45 ml Grey Goose, basilico fresco qb.

Metodo: Shake and strain

Coco-Merlo (rosa)

Ingredienti – 45 ml acqua di cocomero, 20 ml sciroppo di zucchero, 30 ml succo di limone. 45 ml Grey Goose, menta fresca qb.

Metodo: Shake and strain

Welcome Pina (giallo)

Ingredienti – 15 ml succo di lime, 30 ml St-Germain, 45 ml succo d’ananas. 10 ml maraschino, 30 ml Grey Goose.

Metodo: Shake and strain.

