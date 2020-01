È tornato già da qualche tempo, complice la rievocazione degli anni ’90 tanto in voga nel mondo dello streetwear: il crop top, ovvero la maglia corta che lascia la pancia scoperta, è un capo da avere assolutamente nel guardaroba. Anche in quello invernale. Per quanto possa apparire fuori stagione, il modello cropped è il più amato da top model e influencer, anche quando è fatto di morbida lana. I maglioncini, i cardigan, i pullover, i blazer che si accorciano fino a lasciare il busto scoperto sono uno dei must-have di stagione.

Crop top, una regola base

Va bene un pizzico di sacrificio, ma se non si vuole soffrire eccessivamente il freddo invernale è bene indossare il crop top con una giacca, un cappotto molto caldo e coprente, che eviterà l’esposizione alle intemperie del busto e consentirà di sfoggiare il proprio pullover cropped solo una volta al chiuso. Ma come si porta e con cosa si abbina?

Il crop top può essere interpretato sia in versione chic che casual, ma in generale si tratta di un elemento informale. Esige di essere abbinato ad un capo a vita alta: che la gonna sia a tubino o mini, che il pantalone sia un jeans o un modello a palazzo, devono coprire l’ombelico, come minimo. Alcuni modelli di gonne o pantaloni dalla vita altissima arrivano alle prime costole, e lasciano solo una sottile striscia di pelle scoperta, e sono perfetti in abbinamento alle maglie cropped. Addirittura, si può osare con capi talmente alti sui fianchi da ‘unirsi’ al top corto. Abbiate però l’accortezza, in quest’ultimo caso, di accostare colori o fantasie che stacchino, in modo che il punto vita sia comunque sottolineato.

Nonostante la rievocazione degli anni ’90, il top corto di oggi non lascia l’addome completamente scoperto come si faceva allora (quando andavano di moda i pantaloni a vita bassissima). Il crop top contemporaneo si è fatto più raffinato, più elegante, e deve lasciare scoperta poca pelle.

Per le freddolose

Che abbiate freddo anche solo immaginando di indossare un crop top a febbraio è del tutto comprensibile. Se l’idea della pancia nuda in inverno non fa per voi, alcune soluzioni ci sono. Ma sono applicabili solo ad outfit molto casual, rilassati, per tutti i giorni.

Si tratta della semplicissima idea di indossare una canotta o una t-shirt molto attillata sotto il maglioncino cropped, possibilmente in un colore neutrale in modo che non diventi protagonista del look, ma lasci al top corto il ruolo di star. Questa soluzione è particolarmente indicata quando il taglio corto appartiene al capospalla, nel caso indossiate un giubbino corto, o una giacca dal taglio ‘bolero’. Infine, considerate anche questa opzione: abito intero, lungo, a tinta unita, su cui sovrapporre un cardigan cropped, o un pullover molto corto. Una soluzione chic, originale e a prova di freddo.

Se l’inverno per voi è sinonimo di dolce vita e maglioni a collo alto trovate numerose proposte su Consigli.it. Se invece il crop top invernale vi ha convinto, date un’occhiata a questi capi:

