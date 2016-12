Pantone 2017: il colore dell’anno è Greenery

Greenery 15-0343: è una tonalità di verde il colore dell’anno Pantone 2017. La massima autorità internazionale in fatto di colore ha decretato quale sarà la nuance iconica dell’anno prossimo. Nella moda, nel design, nella grafica, nella cosmesi, in tutti i settori della creatività. Un verde chiaro, fresco, con note di giallo. Evoca la natura che si risveglia, i germogli teneri delle piante, i prati. Un colore che si trova nei luoghi all’aperto, ossigenante, che evoca le scampagnate rinvigorenti. Una mela verde, la polpa di un avocado, i piselli freschi, un prato, il tè verde matcha. Il ciuffo di un ananas, un chicco d’uva, una foglia di menta, un cespo di lattuga.



Greenery: perché è il colore Pantone 2017

Pantone ha scelto questa nuance di verde inneggiando ad un nuovo inizio. Il verde Greenery, così evocativo dei germogli, è infatti emblema della rinascita. E la massima autorità in fatto di colore l’ha scelta per la sua influenza: vitale da un lato, rassicurante dall’altro. In un momento storico in cui stiamo vivendo tumulti politico-economico-sociali importanti, circondarsi di una tonalità calmante e ariosa può ricollegarci a ciò che stiamo perdendo di vista. La natura, il nostro mondo interiore, la visione di uno scopo ampio e collettivo. E’ un colore che, secondo Pantone, aiuta ad emergere, a prendere una boccata d’aria fresca. A staccare dalla tecnologia di cui viviamo circondati 24 ore al giorno.

Verde Greenery nella moda

Il colore Pantone 2017 si è visto sulle passerelle dove hanno sfilato le collezioni della bella stagione. Lacoste, Zac Posen, Emilio Pucci, Celine lo hanno proposto come tinta unita o mescolato a stampe variopinte. Non è un colore facilissimo da indossare. ‘Chi di verde si veste, di sua beltà si fida’ recita un detto popolare. Ma il risvolto positivo di questa nuance di verde, chiara e carica, è che è più versatile di quanto si immagini. Si abbina ai colori scuri, ai toni naturali (sabbia, terra, legno, argilla). Si può indossare con le nuance più brillanti così come con i pastelli. E anche con i toni metallici.