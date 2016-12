Trucco giusto per festeggiare il Capodanno

IL TRUCCO GIUSTO PER OGNI OCCASIONE

Il periodo delle festività è l’occasione ideale per sfoggiare un look più sofisticato e finemente costruito rispetto ai comuni giorni lavorativi. Ma non bisogna cadere nella tentazione di lasciarsi prendere troppo la mano e non azzeccare il trucco giusto per l’evento a cui dobbiamo partecipare. Il rischio di esagerare con lustrini, glitter e colori sgargianti è sempre in agguato. Così come l’effetto “Albero di Natale” che, anche se siamo in tema, non è certo da perseguire.

MAKE UP PER CAPODANNO

La notte più attesa dell’anno, il party più esclusivo in cui sfoggiare l’abito migliore e il look che ci valorizza al massimo è senza dubbio quello per l’attesa del Capodanno. Tra brindisi e auguri, fuochi d’artificio e champagne, anche le mise degli invitati contribuiscono alla buona riuscita dell’evento. Specialmente quelle delle ragazze che sono senz’altro impreziosite dal make up più adatto. Il trucco giusto per Capodanno è un trucco da sera galmour e sofisticato, che può lasciarsi contagiare dai codici delle festività. Come i riflessi brillanti, d’oro e d’argento, i glitter, il rosso brillante.

IL TRUCCO GIUSTO NON E’ MAI ECCESSIVO

Osare dunque. Ma senza esagerare. Si può esaltare lo sguardo puntando tutto sul trucco degli occhi. Ben vengano le sfumature fumose, le nuanches metalliche e i glitter, gli ombretti dorati, bronzo e silver, l’eyeliner per amplificare la profondità degli occhi, il mascara supervolumizzante. A Capodanno lo sguardo può essere intenso e coraggioso. Via libera dunque, se volete amplificarlo al massimo, anche all’utilizzo di ciglia finta, per smokey eyes irresistibili. Con un tale make up, però, e bene non esagerare nel resto del volto. Il blush non deve essere troppo brillante e neppure le labbra esageratamente vistose.

LABBRA ROSSE PORTAFORTUNA

C’è invece chi non riesce proprio a fare a meno del rosso a Capodanno, anche per il make up. Ecco allora che il trucco giusto per labbra rosse scintillanti è un occhio meno strong di quello sopra descritto. Magari con texture opache o palpebre dalle sfumature delicate. Mai, però, trascurare le ciglia, che dovranno essere in ogni caso lunghissime e folte. Per uno sguardo comunque ammaliante.