Zaino mania. La rivoluzione delle forme

Impazza la zaino mania. Proprio così, c’è chi storce il naso all’idea di tradire la propria borsa del cuore ma quando la comodità è un’esigenza, è bene guardarsi le spalle. Niente paura, a tenere compagnia durante il tempo libero sono modelli sempre più innovativi e decisamente glamour.

Zaino mania, è ora di mettersi comodi

Dimenticate gli zaini che si portavano a scuola. Passano gli anni e la moda compie passi da gigante. Soluzioni all’avanguardia, materiali innovativi e design pioneristico caratterizzano la nuova collezione firmata Eastpak LAB per la Fall Holiday 2017.

Eastpak, esclusive capsule collection

A ridefinire il concetto di mobilità urbana è una variegata gamma di capsule collection. Per la Capped LAB, ad esempio, Eastpak ha preso spunto dalle calzature sportive più d’avanguardia. Lo zaino vanta una base ricoperta da un materiale gommato mentre il corpo è scamosciato.

Grazie alle linee pulite e decise, il look è decisamente contemporaneo. A rendere il tutto completo è un pratico cappuccio integrato. Proprio così, quando occorre lui è in grado di assicurare protezione dalle intemperie.

La Oily LAB, invece, è pronta a fare la felicità di tutti coloro che hanno un pizzico di nostalgia dei mitici anni ’80. Animo retrò e aspetto audace per l’innovativo zaino Bust che vanta un robusto guscio esterno, dettagli in pelle, borchie fermacinghie e uno strato in rete.

Kappa Moto, lo zaino sale in sella alle due ruote

Quando ci sono di mezzo gite fuori porta, meglio equipaggiarsi come si deve. Kappa Moto propone zaini e borse morbide, rigorosamente waterproof, ideali soprattutto per il popolo delle due ruote. Proprio così, che sia in sella al proprio scooter o alla moto, non deve mai mancare l’accessorio giusto.

La zaino mania coinvolge anche i motociclisti. A loro sono dedicati accessori moderni e innovativi come lo zaino impermeabile Rucksack. Realizzato in tessuto impermeabile Tarpaulin, questo modello è dotato di portacasco estraibile, imbottitura posteriore per protezione lombare removibile e sistema di chiusura roll top. C’è poi la borsa da sella Tail Bag con cinghia per il trasporto a tracolla e maniglia che la trasformano in un comodo borsone multiuso.

A garantire design e praticità a chi va in scooter è anche la borsa da tunnel in pvc Tarpaulin 500d saldato ad alta frequenza senza cuciture e dotata di un sistema di chiusura a rigiro per garantirne l’impermeabilità. A completare l’opera la maniglia per il trasporto a mano ma non solo.

Inserti riflettenti, fondo antiscivolo, tasca frontale con cerniera tracolla e due pratiche cinghie a lato permettono l’aggancio alla moto, al porta pacchi o a una valigia laterale.