Sopracciglia folte e ribelli, è ora di osare

Sopracciglia folte: sì signore, sono loro il nuovo diktat del beauty. Se fino a qualche anno fa ogni donna era ossessionata dalle famose ali di gabbiano, i trend sono cambiati. Potete dire addio alla lotta con la pinzetta perché ora è di moda un look decisamente più naturale.

La rivoluzione delle sopracciglia

Non bisogna avere paura di osare. Sfoggiare uno stile selvaggio non è affatto un segno di trascuratezza, anzi. Basta solo non esagerare per non sembrare la nuova Frida Kahlo, artista messicana nota a tutti per le sue sopracciglia incolte.

Che si voglia o no, le sopracciglia sono diventate le protagoniste del make-up tanto da far nascere appositi spazi come i Brow Bar di Benefit allestiti all’interno dei negozi Sephora. Il dubbio è lecito, per sentirsi motivate basta dare uno sguardo a coloro che hanno fatto propria questa moda. Un esempio eclatante è lei, la top model inglese Cara Delevingne che, con il suo stile, è diventata una vera e propria icona fashion.

Folte e selvagge: il trend

A rendere lo sguardo seducente è il netto contrasto con l’incarnato pallido e con gli occhioni chiari che, sicuramente, non sarebbero così marcati se non avesse quelle sopracciglia importanti.

Non è l’unica. Un’altra fan del genere è l’attrice e modella britannica Lily Collins. Grazie a loro le fashion victim hanno cambiato rotta facendo a gara a chi sfoggia sopracciglia più folte. Il trend, in realtà, attinge al passato imitando icone di bellezza degli anni’50 quali Audrey Hepburn ed Elizabeth Taylor.

Occhio però. Ognuna deve studiare bene il proprio viso al fine di scegliere quale la forma più indicata. Una volta individuata, è bene valutare lo spessore e il colore. Mai dimenticarsi poi di curarle.

Proprio così, folte sì ma non indisciplinate. Là dove ci fosse qualche imperfezione vale la pena correggere con il trucco e, avvalendosi della matita o dell’ombretto, si fanno miracoli.

Trucchi di bellezza per uno sguardo seducente

Anche il colore conta. Come sceglierlo? Semplicemente in base a quello dei capelli e, di media, si opta per un tono più scuro o più chiaro rispetto alla propria capigliatura.

Chi ha sopracciglia ribelli può tentare di domarle fissandole con la lacca. Mai spruzzarla direttamente sulla parte interessata, meglio avvalersi di un vecchio spazzolino in maniera tale da pettinarle dando loro la giusta forma.