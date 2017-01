Pulizia del wc, come igienizzare e sbiancare

COME PROCEDERE ALLA PULIZIA DEL WC

La pulizia del wc non è di sicuro uno dei lavori domestici più gradevoli. Ma è purtroppo necessaria per la nostra igiene e la salute di tutta la famiglia, prima ancora che per un fatto estetico. I prodotti a disposizione per igienizzare e sbiancare sono sicuramente moltissimi, di più o meno comprovata efficacia. Ma c’è chi non desidera utilizzare detergenti e disincrostanti chimici. In tal caso si può anche ricorrere a rimedi naturali molto validi.

USARE IL BICARBONATO PER LA PULIZIA DEL WC

Il bicarbonato è un grande alleato in casa, grazie al suo alto potere detergente, sbiancante e disinfettante. Proprio per questo si rivela ottimo anche per la pulizia del wc. Basterà ricoprire le pareti interne del vaso e lo scopino di bicarbonato, lasciandolo agire per qualche ora. Successivamente, spazzoliamo energicamente le stesse superfici con lo scopino, per poi risciacquare. Otterremo un effetto igienizzante e sbiancante sia sullo scopino che sul wc!

POTENZIARE L’EFFETTO CON L’ACETO

Questo tipo di pulizia andrebbe fatto una volta ogni quindici giorni, ma se la nostra pigrizia ce lo ha impedito e si sono formate delle incrostazioni più resistenti ed ostinate sulle pareti del wc, sarà il caso di potenziare le proprietà sbiancanti ed igienizzanti del bicarbonato con l’ausilio dell’aceto, dall’alto potere disincrostante. Un altro ottimo prodotto complementare al bicarbonato per la pulizia del wc è il sale grosso che, oltre a disinfettare, renderà anche l’acqua meno dura.

ALTRI RIMEDI GREEN PER PULIRE IL WC

Un altro valido metodo per la pulizia del wc è l’utilizzo della pietra pomice con il succo di limone, alla stregua di una spugnetta abrasiva con il suo detergente: servirà a trattare le macchie singolarmente. Vi consigliamo, infine, di gettare l’acqua di cottura delle patate nel wc ogni volta che ne avrete l’occasione: i tubi vi ringrazieranno di averli liberati dalle incrostazioni.