Fai da te: la coppia si rilassa e non litiga

I consigli di ManoMano per San Valentino: 5 attività da condividere nel tempo libero per un rapporto felice

Il fai da te rilassa, diverte e regala una sensazione di benessere. Non c’è nulla di più gratificante del creare con le proprie mani. Per San Valentino, ManoMano.it – il più grande eCommerce europeo di bricolage – ha condotto un sondaggio su quali attività svolgono le coppie per rilassarsi. Ne emerge che i litigi tra fidanzati sono frequenti. Il 26,6% afferma di discutere almeno una volta a settimana, affiancato da un 37,2% che litiga una volta al mese. E ben il 9,3% addirittura giornalmente.

Fai da te: la condivisione nel tempo libero

Secondo i dati raccolti, il 54% degli italiani passa la maggior parte del proprio tempo libero con il partner. Di questi, il 35,4% convive con il proprio/a compagno/a. Dunque gli innamorati passano molto del loro tempo insieme: ma quali sono le loro attività preferite? Dai dati emerge che il passatempo di coppia preferito è costituito dalla visione di film, scelti dal 53,1% degli intervistati. Seguono le uscite per locali (46,9%) e le serie TV (36,3%). Le meno gettonate, le attività più manuali e dinamiche. Queste coinvolgono la sfera concreta e pratica della quotidianità permettendo di sfogare stress e tensioni senza litigare.

Sport e giardinaggio, svolte rispettivamente dal 21,2% e dal 12,4% degli intervistati. Il fai da te (28,3%) e l’attività culinaria (27,4%). Praticare attività manuali insieme permette di evitare i litigi, sciogliere le tensioni della coppia e incanalarle nella manualità. Al contrario di quelle che sembrano essere preferite dagli intervistati, molto più sedentarie, che facilitano l’accumulo di stress e, di conseguenza, le discussioni.

Fai da te: cinque attività consigliate da ManoMano

Non esistono regole per coppie felici. Ma un rapporto stabile si basa su alcuni principi, tra cui senza dubbio comunicazione e condivisione. Il fai da te è condivisione non solo a livello emotivo, ma anche di esperienze e interessi. Il benessere di una relazione si costruisce dalla quotidianità, anche prima alla rottura. Ecco cinque attività consigliate da ManoMano alternative a film e shopping, che possono migliorare la vita di coppia e anche la giornata di San Valentino.

Bricolage. È il fai da te perfetto in questo senso, perché unisce manualità e collaborazione, aumentando l’affiatamento tra i partner. Esempi? Costruire un mobile con pallet riciclati, imbiancare l’appartamento, organizzare un piccolo orto sul balcone o una coltivazione idroponica.

Cucinare una cena romantica. Cos’è, dopotutto, un piatto, se non il frutto di un progetto ben studiato? In questo caso, l’attività si può concludere con una cena romantica. Qualche idea: una cena totalmente vegetariana, un sushi casalingo, fare il pane in casa.

Fare un gioco insieme. Il gioco è un’attività emotiva, in cui la mente umana si svuota, parzialmente, dalla razionalità. Questo tipo di svago porta grandi benefici al singolo, ma anche la coppia può trarne vantaggio. Potete scegliere tra una partita a poker, a scacchi, o qualcosa all’aria aperta come costruire e far volare un aquilone.

Praticare uno sport insieme è un’attività trascurata da molte coppie, ma lo sport può davvero aiutare l’affiatamento. Non si tratta di essere in competizione, ma piuttosto di incoraggiarsi a vicenda e spronare l’altro. Si può puntare su: bouldering o arrampicata, yoga, una lezione di sci.

Una gita fuori porta. Che si percorrano tanti o pochi chilometri non è importante, ciò che conta è il collaborare per arrivare a mete sconosciute. La gita è la classica carta da giocare nei weekend senza programmi, ma è anche un ottimo metodo per dedicarsi completamente alla coppia. Qualche esempio: fonti termali, una passeggiata a cavallo o una camminata in montagna.