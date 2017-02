Malatagliati degli innamorati per San Valentino

I MALTAGLIATI DEGLI INNAMORATI

Se ancora non avete in mente un piatto speciale per la cena di San Valentino, vi presentiamo i Maltagliati degli Innamorati. Si tratta di una ricetta semplice e gustosa proposta dagli Chef di Casa Bertazzoni. L’eccellenza della tradizione emiliana in tavola in esclusiva per Stile.it.

MALTAGLIATI DEGLI INNAMORATI CON CARCIOFI E GRANA

Un primo piatto squisito e leggero, originale e non troppo complesso da preparare. Di seguito gli ingredienti per due persone:

– 100 g di farina di tipo “0”

– 1 uovo;

– 2 carciofi;

– 30 g di Parmigiano Reggiano grattugiato e a scaglie;

– 20 ml di olio extravergine d’oliva;

– 1 spicchio d’aglio;

– 1 bicchiere di vino bianco secco;

– 1/2 mestoli di brodo vegetale;

– prezzemolo q.b.;

– sale e pepe q.b.

PREPARAZIONE DEI MALTAGLIATI DEGLI INNAMORATI

Impastiamo le uova con la farina per ottenere un composto liscio ed omogeneo. Avvolgiamo nella pellicola per alimenti e lasciamo riposare per 20 minuti. Nel frattempo puliamo i carciofi e dividiamoli a metà in senso longitudinale. Quindi tagliamo i mezzi carciofi a fettine sottili. Una volta puliti, cuociamoli in padella, con olio, aglio e prezzemolo tritato. Aggiustiamo di sale e pepe, poi sfumiamo col vino. Dopo averlo lasciato evaporare completamente, aggiungiamo un poco di brodo e continuiamo la cottura per una decina di minuti.

LA SFOGLIA DEI MALTAGLIATI

Tiriamo una sfoglia sottile con il mattarello, avvolgiamola su se stessa e tagliamola a losanghe irregolari. Svolgiamo le losanghe e avremo i maltagliati. Facciamoli asciugare, distribuendoli su un’asse lievemente infarinata. Lessiamo i maltagliati in acqua bollente salata, scoliamoli al dente e saltiamoli brevemente in padella con il sugo dei carciofi.

LA GUARNIZIONE DEI MALTAGLIATI DEGLI INNAMORATI

Togliamo la pasta dal fuoco e condiamo con Parmigiano Reggiano grattugiato. Guarniamo il piatto con qualche foglia di prezzemolo e scaglie di Parmigiano. Serviamo i maltagliati degli innamorati ben caldi alla nostra dolce metà, su di una tavola apparecchiata con cura. Magari a lume di candela.

Casa Bertazzoni è lo showroom del brand emiliano di elettrodomestici per la cottura Bertazzoni. Situato a Guastalla (Reggio Emilia), si tratta di un percorso esperienziale che parte dalle origini dell’azienda fino ad arrivare ai prodotti dei giorni nostri. Lo spazio si chiude con un’area dedicata alla cucina attiva. Qui lo Chef di Casa Bertazzoni crea gustose ricette della tradizione italiana, e soprattuto emiliana, insieme agli ospiti delle cooking lesson.