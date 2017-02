Instagram Valentina Sampaio su Vogue Instagram Valentina Sampaio Instagram Valentina Sampaio Instagram Valentina Sampaio Instagram Valentina Sampaio Instagram Valentina Sampaio Instagram Valentina Sampaio Instagram Valentina Sampaio Instagram Valentina Sampaio Instagram Valentina Sampaio

Per la prima volta Vogue Paris metterà in copertina una modella transgender. E’ stata la stessa Valentina Sampaio ad annunciarlo con fierezza sul suo profilo Instagram. Ma chi è Valentina Sampaio? Nata a Fortaleza in Brasile 18 anni fa, figlia di un pescatore e di una insegnante, la modella Valentina Sampaio è consideratala la nuova Gisele Bundchen. A parte il fatto che è transessuale.

Chi è Valentina Sampaio. Un’infanzia normale

Da bambina Valentina non è mai stata vittima di discriminazioni e i suoi genitori (molto giovani) non hanno ostacolato la sua natura. A 8 anni viene seguita da una psicologa che accerta clinicamente: lei si sente una bambina. Infatti gioca con le altre bambine e colleziona bambole.

Dai 10 anni circa inizia a farsi chiamare Valentina e già a 15 comincia a svilupparsi naturalmente come una ragazza grazie agli ormoni che prende. Il suo aspetto è sempre stato quello di una ragazza e questo le ha permesso di avere un’infanzia piuttosto normale. Nessun problema anche quando, ad appena 16 anni, inizia a calcare le passerelle facendo la modella.

L’operazione definitiva

Si è trasferita a San Paolo dove si è anche iscritta all’università per studiare Architettura. Non ha ancora effettuato l’operazione definitiva per cambiare sesso. “Spero di farla in Thailandia”, afferma Valentina, “qui la tecnologia medica è più avanti”. Di seguito alcuni scatti tratti dal suo profilo Instagram.

Fonte Zingarate e Instagram