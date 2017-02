Nicole Kidman risplende in un abito di cristalli

Come un’affascinante regina. O forse una fata. Difficile non pensare ad uno scenario fiabesco guardando Nicole Kidman e l’abito scelto per la 28esima edizione degli Annual Producers Guild Awards tenutisi il 28 gennaio scorso a Los Angeles. Abito che ha indossato ancora, durante la stessa serata, per il G’Day Black Tie Gala. Nicole Kidman risplende, letteralmente avvolta nei bagliori del cristallo, evocando una sorta di impalpabile magia.

Seta e cristalli: Nicole Kidman risplende

Sì, Nicole Kidman risplende, e lo fa con un’eleganza e una grazia invidiabili. Nel suo abito lungo Prada, in organza di seta beige, impreziosito da un ricamo dégradé in cristalli Swarovski. Un capo che non lascia un centimetro di pelle scoperta, colletto alto, manica lunga, gonna che copre i piedi. Ma gioca con l’effetto quasi nude del beige, molto simile alla pelle di porcellana dell’attrice. Se non fosse per le leggere onde della gonna, potrebbe sembrare semplicemente vestita di un velo di cristalli luccicanti. Ricamati formando un pattern floreale, e ripresi dagli orecchini pendenti e dai diamanti alle dita. Principesca e graziosa anche la treccia morbida. Così come il make up soft.

L’attrice australiana, una delle poche voci del mondo dello spettacolo ad essersi schierate a favore di Donald Trump, è in lizza ai prossimi Oscar. Ha infatti ricevuto una nomination come migliore attrice non protagonista per Lion, pellicola di Garth Davis che parla di un ragazzo indiano (interpretato da Dev Patel) adottato da bambino da una coppia di australiani. La splendente quarantanovenne si è presentata all’Annual Producers Guild Awards accompagnata dal marito Keith Urban. Con il quale ha creato un fotogenico siparietto: lei in mono-tonalità tra il beige e il miele, lui vestito completamente di nero. Per la gioia dei fotografi.