Pamela Anderson per Vivienne Westwood. Pamela Anderson continua a collaborare con Vivienne Westwood e Andreas Kronthaler. Questa volta si tratta di una campagna pubblicitaria primavera/estate 17 scattata da Juergen Taller in Grecia. Precisamente nella casa del fotografo a Hydra.

Pamela Anderson per Vivienne Westwood. “Bisogna trovare il proprio posto nel mondo”

Pamela Anderson è già apparsa nelle campagne di Vivienne Westwood, ma questa volta la decisione è stata improvvisa. “Amo la spontaneità. Ero a Londra quando Andreas mi ha chiesto di raggiungerlo in Grecia per scattare la campagna a casa del fotografo Juergen Taller”, spiega l’attrice e showgirl. “Con Vivienne Westwood ho imparato che ogni giorno è un’opportunità. Che non bisogna rimanere in silenzio. Bisogna lavorare sodo e trovare il proprio posto nel mondo, come lettori, artisti, amanti dell’arte o attivisti.”. Ecco di seguito gli scatti, tratti dal profilo Instagram di Vivienne Westwood.

Fonte i-d.vice.com

