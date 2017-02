App per le tappe intermedie: ecco True Places

Di app che aiutano a viaggiare ce ne sono davvero tante. Ma quella nata da una giovane startup di Modena ha qualcosa in più. Si tratta di True Places e fa scoprire luoghi speciali lungo un determinato tragitto di viaggio. Chi condivide i posti più rappresentativi può anche essere premiato. L’app è gratuita per IOS e Android e soddisfa la curiosità del moderno viaggiatore individuando attrazioni particolari. Siano esse culturali, botteghe, piccoli ristoranti dove trovare le eccellenze locali, agriturismi da sogno, scorci paesaggistici. Insomma, tutto quello che può rendere speciale un viaggio.

LA NUOVA APP DEI VIAGGI: TRUE PLACES

E’ stata progettata da True Place Italy in collaborazione con esperti tour operator per soddisfare anche il viaggiatore più esigente. L’idea che la differenzia dalle altre è il fatto di non concentrare le segnalazioni su un unico territorio/città ma, scelto il punto di partenza e di arrivo, proporre delle tappe lungo il percorso. Luoghi di eccellenza e particolare rilievo e posti insoliti da scoprire. Che sono stati individuati dalla redazione o suggeriti dalla community di TruePlacer. Una community, di cui tutti possono entrare a far parte diventando “Ambasciatori del proprio territorio”, che contribuisce ogni giorno ad arricchire le esperienze proposte. Ecco, quindi, che basta segnalare un luogo, un hotel, un ristorante, un B&B. O qualsiasi altra realtà interessante e utile per chi viaggia.

COME FUNZIONA LA NUOVA APP

Le mete sulla mappa rispondono a diversi criteri. C’è chi si orienta sulla cultura, chi sui castelli e i borghi. Chi preferisce chiese, case di personaggi, Patrimoni Unesco o motori. O chi la buona gastronomia e l’enoturismo, il wellness, la natura, il divertimento e lo shopping. Dal Piemonte alla Puglia, dal Trentino alla Sicilia passando per Lazio, Umbria e Abruzzo, l’app permette di creare percorsi suggestivi in tutta Italia. La selezione di mete è costantemente aggiornata, i consigli sono quelli più opportuni a seconda delle esigenze e vengono suggerite le tappe imperdibili del viaggio.

Chiunque può diventare TruePlacer segnalando dal proprio smartphone o tablet i luoghi dell’Italia meno conosciuta, candidandoli a diventare POI, Point Of Interest. Per inviare il proprio contributo basta scaricare l’App. Aprire la sezione Suggerisci e compilare tutti i campi. Senza scordarsi di allegare tre foto emozionali del luogo di interesse. La segnalazione viene valutata dalla redazione per decidere se inserirla come contenuto dell’app. Per ogni segnalazione pubblicata la startup modenese riconosce al TruePlacer un piccolo rimborso monetario.