Bricolage e amore: 5 modi per migliorare l’intesa

Una serata in amore? Meglio in casa. Soprattutto se si ha voglia di alimentare intesa e di condividere qualcosa. Lo dice il sondaggio proposto da ManoMano.it, il più grande eCommerce europeo di bricolage. Questo ha condotto uno studio per capire quanto le coppie vadano accordo nella quotidianità. E per scoprire quali attività svolgano per rilassarsi e condividere il proprio tempo libero.

Dai dati emerge che il passatempo preferito è la visione di film, scelta dal 53,1% degli intervistati. Seguita a ruota dalle uscite per locali (46,9%) e dalle serie TV (36,3%). Le meno gettonate, invece, sembrano essere le attività più manuali e dinamiche. Parliamo di sport e giardinaggio, svolte rispettivamente dal 21,2% e dal 12,4% degli intervistati. Ma anche di fai da te e bricolage (28,3%) nonché di cucina (27,4%).

Eppure praticare attività manuali insieme permette quindi di evitare i litigi, sciogliere le tensioni della coppia e incanalarle nella manualità. Alla ricerca di un obiettivo comune, bandendo altri pensieri ma puntando al non commettere errori. Ecco quindi le cinque attività consigliate da ManoMano per migliorare sensibilmente la vita di coppia. Per una serata speciale, ma non solo.

Seguire un progetto di bricolage.

Quest’attività unisce manualità e collaborazione, contribuendo all’affiatamento tra i partner. Ad esempio: costruire un mobile con pallet riciclati, imbiancare l’appartamento, organizzare un piccolo orto sul balcone.

Cucinare una cena romantica

Le vostre ricette migliori fatele da soli. Attingendo da manuali o, perché no, inventando. Qualche idea: una cena vegetariana, un dolce goloso, un sushi casalingo, brioche e lieviti per la colazione.

Fare un gioco insieme

Si tratta di un’attività istintuale ed emotiva, in cui la mente umana perde di parte della sua razionalità. Quando è fatta in due, migliora la complicità e la fiducia. Dal poker agli scacchi, da uno sport en plein air al gioco da tavola.

Praticare uno sport insieme

Basta che non ci sia il senso di competizione. Bisognerebbe, invece, incoraggiarsi e spronarsi vicendevolmente. Dall’arrampicata al fitness, dalla corsa allo yoga.

Una gita fuoriporta

Che sia a distanza di venti o duecento chilometri poco importa. Ciò che conta è il collaborare per arrivare in un posto che non si conosce. Qualche soluzione? Cercare delle fonti termali naturali nei paraggi, una passeggiata a cavallo. Oppure una camminata in montagna o un lettino in spiaggia.