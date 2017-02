Reggia di Caserta, riapre il Teatro di Corte

La Reggia di Caserta, con i suoi giardini, è inserita nella lista Unesco dal 1997 come Patrimonio dell’Umanità. Sono infatti due gioielli di ineguagliabile valore: la reggia, che occupa 45 mila mq con i suoi cinque piani. Il parco, tipico giardino all’italiana, è composto da fontane e cascate in un trionfo di giochi d’acqua. Il tutto da vita ad un complesso monumentale capace di incantare chiunque. E c’è anche un motivo in più che rende questo luogo ancora più speciale. Il Touring Club Italiano ha aperto con i suoi Volontari per il Patrimonio Culturale un altro sito istituzionale. Si tratta del Teatro di Corte della Reggia. I volontari accolgono gruppi prestabiliti di visitatori nello splendido teatrino settecentesco ogni sabato e domenica dalle 10 alle 13.

IL TEATRO DELLA REGGIA DI CASERTA

Il Teatro di Corte è uno splendido esempio di architettura teatrale settecentesca. Si trova nel lato occidentale della Reggia, progettata nel 1752 da Luigi Vanvitelli su mandato di re Carlo per essere il nucleo della nuova capitale del Regno. Inizialmente il teatro, anch’esso progettato dal Vanvitelli, fu collocato all’interno del Palazzo. Ad uso esclusivo della corte, era dotato di un ingresso riservato che consentiva al re di accedere direttamente al palco reale. Venne inaugurato nel gennaio del 1769 dalla giovane coppia reale, Ferdinando e Maria Carolina, alla presenza di tutta l’aristocrazia napoletana. Come afferma il Presidente del Touring Club Italiano “l’apertura del Teatro di Corte della Reggia di Caserta, accanto agli altri siti a Napoli, Salerno e Capua ribadisce l’impegno del Touring nella tutela e nella valorizzazione della immensa ricchezza culturale campana. Che, come è il caso della Reggia di Caserta, ha un forte valore nazionale e internazionale”.

I PROGETTI DEL TOURING CLUB ITALIANO

Con l’apertura del Teatro di Corte il pubblico può cosi ammirare una delle preziosità del complesso vanitelliano che non tutti conoscono. Questa iniziativa è il frutto della ultradecennale esperienza del progetto “Aperti per Voi” e dei Volontari del Touring Club Italiano per il Patrimonio Culturale. L’intento è quello di poter accogliere visitatori nei siti d’arte altrimenti inaccessibili al pubblico o aperti con forti limitazioni di orario. Dal 2005 ad oggi sono stati numerosi i successi ottenuto da Aperti Per Voi. 2100 i Volontari attivi oggi in tutta Italia. 66 i luoghi aperti in 28 città italiane in 13 regioni. 10 milioni i visitatori accolti. E con la Reggia di Caserta la Campania vanta 8 siti complessivamente aperti. Grazie ai 200 volontari che consentono la fruizione continuativa di queste meravigliose opere d’arte.