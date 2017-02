Tavola colorata per Carnevale: come apparecchiarla

CARNEVALE E’… UNA TAVOLA COLORATA!

Durante il periodo di Carnevale spesso si organizzano feste anche in casa, dove il cibo non manca mai. In questi casi, una tavola colorata e allegra è quello che ci vuole per creare la giusta atmosfera. Che si tratti di un buffet o di una cena o pranzo seduti, poco importa. Quel che conta è apparecchiare con giusto brio, restando fedeli al tema carnevalesco. Con attenzione ai dettagli e ai piccoli accorgimenti che possono fare la differenza.

TAVOLA COLORATA A TEMA

Rispetto ad altre ricorrenze, il Carnevale ha il pregio di avere molti elementi decorativi low cost. Bastano infatti un pugno di coriandoli e qualche stella filante a creare subito atmosfera. Un modo molto semplice, dunque, per decorate la tavola, è cospargere la tovaglia di coriandoli colorati. Oppure soffiare qualche stella filante fra i piatti. O ancora, creare delle decorazioni con queste, come tante catenelle colorate o spirali che scendono dal soffitto.

PRANZI E CENE DI CARNEVALE

Per i pranzi e le cene sedute, possiamo riempire un centrotavola in vetro trasparente di coriandoli. Utilizzare le stelle filanti come portatovaglioli. Completare la mise en place con bicchieri, piatti e tovaglioli multicolor. Molto belli, ad esempio, i bicchieri in vetro colorato. Ma anche di plastica e carta andranno benissimo, per una festa allegra ed informale come il Carnevale.

MASCHERE E GADGET SU UNA BELLA TAVOLA COLORATA

Altri elementi tipici del Carnevale sono ovviamente le maschere. O i gadget come le trombette, i fischietti, i cappellini di carta colorata. Disponete alcuni di questi elementi su una tavola colorata grazie ad una semplice tovaglia. Diventerà in men che non si dica la perfetta tavola di Carnevale. Se amate il fai da te, potete anche personalizzare i bicchieri di carta con piccole maschere o baffi in cartoncino. O realizzare voi a mano dei fantastici cappellini per i vostri ospiti, sempre seguendo i nostri consigli!

TAVOLA COLORATA… MA ANCHE DOLCE!

Un’ultima idea è quella di decorare la tavola con i tipici dolcetti di Carnevale. Caramelle colorate, cioccolatini a tema, palline di zucchero. Potete disporli su eleganti alzatine al centro del tavolo. Per un dulcis in fundo da gustare alla fine del pasto.